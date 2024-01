(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 [Rugby Notizie] SIX NATIONS UNDER 20, BIGLIETTERIA APERTA PER I MATCH INTERNI CONTRO INGHILTERRA E SCOZIA

11 Gennaio 2024

SIX NATIONS UNDER 20, BIGLIETTERIA APERTA PER I MATCH INTERNI CONTRO INGHILTERRA E SCOZIA

Treviso – A poco più di venti giorni dall’inizio del Torneo edizione 2024, la Federazione Italiana Rugby comunica l’attivazione della biglietteria online relativa alle gare interne del Six Nations Under 20, che vedranno gli Azzurrini di Massimo Brunello affrontare Inghilterra e Scozia sul prato dello Stadio Monigo di Treviso, per il terzo anno consecutivo “casa” italiana del Torneo.

La Nazionale Under 20, che nel 2022 risultò vincente tra le mura amiche dell’impianto trevigiano nel doppio confronto interno con le due squadre britanniche, affronterà il XV della Rosa nella gara d’esordio del Torneo, a calendario venerdì 2 febbraio con kick-off alle 20:15, dovendo poi attendere fino all’8 marzo per giocarsi la sfida agli scozzesi (kick-off 20:15).

La campagna vendite è on-line ai due link seguenti:

Non sono previste formule di abbonamento ad entrambi i match, per i quali sono state definite le seguenti condizioni di acquisto (dieci il numero massimo di biglietti acquistabili individualmente):

Tribuna Ovest | settori Verde A, Verde B, Arancio C

Intero Euro 20,00 – Ridotto (donne e under 18) Euro 10,00

Tribuna Est | settori B, C, D

Intero Euro 15,00 – Ridotto (donne e under 18) Euro 5,00

Tribuna Ovest | settori Blu A, Blu B

Intero euro 10,00 – Ridotto (donne e under 18) Euro 5,00

Tribuna Est | settori A, E

Intero euro 10,00 – Ridotto (donne e under 18) Euro 5,00

La Federazione Italiana Rugby ha inoltre definito alcune particolari condizioni riservate ai Club, denominate “Promo Club”, andando a replicare le analoghe iniziative già attivate con successo nelle edizioni 2022 e 2023: specifiche comunicazioni sono già state diffuse agli stessi attraverso canali diretti.

