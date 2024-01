(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Pa: Scotto (Pd), su graduatorie interrogazione caso Formez

“E’ incredibile che si riapra la graduatoria per un concorso per oltre duemila funzionari amministrativi con solo due ore per potersi iscrivere. Peraltro tre anni e mezzo dopo. Significa che c’è qualcosa che non va nel modo in cui il Formez affronta passaggi così rilevanti per il futuro della nostra Pubblica Amministrazione. Presenteremo un’interrogazione per chiedere le motivazioni di una scelta che mina il principio della trasparenza oltre che la possibilità di accesso ai concorsi dei cittadini”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

Roma, 11 gennaio 2024