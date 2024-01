Corte Ue: Etichettatura energetica degli aspirapolvere: la Corte respinge definitivamente il ricorso per risarcimento danni della Dyson (Sent C-122/22)

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Etichettatura energetica degli aspirapolvere: la Corte respinge definitivamente il ricorso per risarcimento danni della Dyson

Optando per un metodo di prova che utilizza un contenitore vuoto, la Commissione non è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che faccia sorgere un diritto al risarcimento

Sentenza della Corte nella causa C‑122/22 P | Dyson e a./Commissione

In allegato il comunicato stampa in italiano

