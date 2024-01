AMA, SANTORI (LEGA): “PACE PRESO CON LA MANI NELLA MARMELLATA DOPO DENUNCIA UGL”

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 “Ama fa sapere solo ora che Antonio Migliardi, capo del personale, lascia

l’incarico: ma accade solo dopo la denuncia dell’Ugl sostenuta dalla Lega,

e dopo mesi che abbiamo chiesto riscontro sulla vicenda, con accesso agli

atti e domande puntuali, ma evase solo con risposte vaghe e incomplete. Il

presidente Pace è stato preso con le mani nella marmellata: se ci sarà una

condanna, che fine faranno gli atti firmati da un pensionato super

stipendiato a 225.000 € anno, che però non ne aveva i poteri? Probabilmente

saranno tutti invalidati, con grave danno alle casse dell’ erario

capitolino: ci chiediamo chi dovrà pagare per questo ennesimo disastro

provocato in azienda e che si riflette sui servizi alla città, che già sono

praticamente inesistenti”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega

in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito di Ama. “È evidente il mancato

controllo del sindaco Gualtieri e del Dipartimento delle partecipate di cui

ha la delega: esigiamo chiarezza, andremo fino in fondo in questa storia

che vede un management inadeguato a fronte della tassa sui rifiuti più alta

d’Italia, una beffa che i romani subiscono ormai da troppo tempo”, conclude

il leghista.

Roma, 11 gennaio 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*