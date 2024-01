Acca Larentia. Ciani (Demos): Garantire educazione dei giovani agli ideali di democrazia, libertà, resistenza

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Acca Laren t ia . Ciani ( D emos): Garantire edu cazione dei giovani agli ideali di democrazia, libertà, resistenza

Roma, 11 gennaio 2024 – “ Educare le giovani generazioni agli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale: questo è sempre stato l’obiettivo di un accordo con l’ Anpi che il nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito ha interrotto, senza stipularne uno nuovo ” afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani, promotore di una mozione approvata all’unanimità in Assemblea Capitolina.

“ Si tratta di un tema di forte attualità – prosegue Ciani – come è evidente dai fatti di Acca Laren t ia degli ultimi giorni, fatti gravissimi soprattutto in una città come Roma che non solo è la capitale, ma è anche medaglia d’oro al l a resistenza .

L’accordo tra Anpi e Ministero dell’Istruzione, a partire dal 2014 e per quasi un decennio, ha permesso alle scuole italiane, di organizzare corsi e dibattiti in collaborazione con storici, giuristi e partigiani senza alcun onere a carico del Ministero, con temi che spaziavano dalla Costituzione alla Cittadinanza attiva, dalla Resistenza all’Eguaglianza e pari dignità sociale.

Il tema della trasmissione alle nuove generazioni di come in Italia abbiamo vissuto un periodo di mancanza di democrazia, di guerra, di dittatura, di come questa è stata superata, del ruolo della resistenza è un tema fondamentale per l ’educazione de i giovani alla democrazia. Specialmente in una stagione in cui stanno scomparendo gli ultimi testimoni diretti di quella stagione (i testimoni della Shoah ma anche i partigiani, appunto) . E lo è ancor di più davanti a fatti gravissimi come quelli dei giorni scorsi.

Il mancato rinnovo dell’accordo rappresenta un passo indietro nel percorso di educazione civica nelle istituzioni scolastiche italiane, una perdita per i nostri giovani dell’opportunità di formarsi ai valori della costituzione e della resistenza, agli ideali dell’antifascismo.

Ri ngrazio i colleghi, che hanno approvato all’unanimità la richiesta al Sindaco e alla Giunta di farsi promotori presso il governo di un nuovo accor do con l’Anpi, o nel caso in cui non fosse possibile, di una diversa modalità che garantisca nelle scuole romane la trasmissione dei valori fondanti della nostra Costituzione.

Roma, capitale d’Italia, medaglia d’oro a lla resistenza, vuole continuare a trasmettere alle generazioni future gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale ” conclude Ciani .