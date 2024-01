11/1/2024 VIDEOSORVEGLIANZA: IL RINNOVATO REGOLAMENTO COMUNALE IN DIRITTURA D’ARRIVO

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

11/1/2024

VIDEOSORVEGLIANZA:

RINNOVATO

REGOLAMENTO

COMUNALE IN DIRITTURA D’ARRIVO

Questa mattina (11 gennaio) nella Sala Giunta municipale, alla presenza

dell’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina Caterina de Gavardo, del

Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, del Vicecomandante della Polizia

Locale, Paolo Jerman, del presidente della VI Commissione, Salvatore Porro e del

consigliere comunale, Vincenzo Rescigno, si è svolta la conferenza stampa in merito

al rinnovato regolamento sulla videosorveglianza.

“Nel 2017 il Comune di Trieste ha adottato il primo Regolamento per l’utilizzo di

impianti di videosorveglianza nel territorio comunale. La proposta del rinnovato

Regolamento, che oggi presentiamo, è frutto di un lavoro congiunto tra più uffici del

Comune, tra il responsabile della protezione dei dati (DPO), la Polizia Locale e il

responsabile della trasparenza. La parte importante, che lo caratterizza è

l’accoglimento delle normative europee, collegate al Regolamento UE n°2016/679

sulla protezione delle persone circa il trattamento dei dati personali e sulla libera

circolazione dei dati. Questo Regolamento si occupa della videosorveglianza

cittadina attuale e contemporaneamente introduce l’utilizzo di nuove tecnologie”, ha

detto l’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo.

“Le nuove tecnologie, nel caso in cui venissero accolte sarebbero disciplinate

comunque da disposizioni tecniche interne che ne regolamenterebbero l’utilizzo, ma

si troverebbero ad essere incluse anche sotto il capello della massima tutela dei dati

personali e della garanzia determinata da questo Regolamento”, ha continuato

Caterina de Gavardo.

“Quando parlo di nuove tecnologie faccio riferimento ai droni, fortemente voluti

dal consigliere Vincenzo Rescigno, alle bodycam, cioé i sistemi di ripresa indossabili

che la Polizia Locale sta valutando di adottare per il prossimo futuro e che sta già

sperimentando da qualche settimana. Faccio riferimento alle dashcam, cioé le

telecamere installate a bordo dei veicoli di servizio e ai sistemi mobili di

videosorveglianza”, ha aggiunto Caterina de Gavardo.

“Questa Amministrazione – ha concluso Caterina de Gavardo – crede nella

videosorveglianza e attualmente stiamo valutando di utilizzare per il futuro anche

nuove tecnologie che iniziano ad essere utili, importanti e necessarie per il controllo

del territorio”.

Il Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi ha sottolineato come il