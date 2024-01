Cervia-A MUSA -14 gennaio “Creare a Colori”: laboratorio di pittura su ceramica con l’artista Elisa Grillini

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Giochiamo al museo!

A MUSA -domenica 14 gennaio

“Creare a Colori”: laboratorio di pittura su ceramica con l’artista Elisa Grillini

Riprende con successo a MUSA “Giochiamo al museo!” la serie di iniziative dedicate ai più piccoli, ma anche agli adulti, che vuole aggiungere alla visita al museo la possibilità di interfacciarsi con le tradizioni locali e sperimentare direttamente alcune delle peculiarità del territorio.

E’ il caso, domenica 14 gennaio dalle 15.00 alle 17.00, dell’arte della ceramica che verrà illustrata da Elisa Grillini, artista ceramista che proprio a Cervia ha la sua bottega artigiana. L’artista tornerà a MUSA l’11 febbraio con un secondo laboratorio

Ogni bottega ha la sua storia, le sue tecniche e i suoi metodi e il laboratorio di Elisa, è uno dei pochi laboratori di ceramica ancora attivi sul nostro territorio.

Elisa Grillini, racconterà l’arte della ceramica contemporanea con attività aperte al pubblico del museo, racconti e curiosità su manualità, materiali, decorazioni e ispirazione artistica. I partecipanti potranno sperimentare l’arte decorativa insieme alla ceramista che potrà stimolare il senso artistico che è nell’intimo di ognuno di noi.

L’Emilia Romagna è sempre stata una zona in cui la lavorazione ceramica ha raggiunto livelli altissimi. lo si deve in parte alle caratteristiche del sottosuolodi alcune zone: l’abbondanza di argille nel terreno ha facilitato lo sviluppo di questa arte antica. In parte lo si deve invece a caratteristiche storiche, come la presenza di ricche famiglie nobiliari che hanno finanziato l’attività ceramica e l’attività decorativa. Vicinissima a noi la patria della ceramica ovvero Faenza, conosciuta in tutto il mondo proprio per lavorazione e decorazione artistica della ceramica

Cervia 10 gennaio 2024

dott.ssa Annalisa Canali

direttore MUSA, museo del sale di Cervia

giornalista

Servizio Partecipazione e Comunicazione

http://www.musa.comunecervia.it

http://www.comunecervia.it

http://www.turismo.comunecervia.it

Rispetta l’ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail