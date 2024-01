(ARC) Salute: Riccardi, Programma staminali Asufc storia di successo

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Inaugurate le camere bianche e la sala criogenica all’Ospedale di

Udine

Udine, 10 gen – “Una storia di successo, frutto di un percorso

iniziato pi? di trent’anni fa e che si pone tra i migliori esempi

all’interno del sistema di ricerca del nostro Paese. Per

raggiungere traguardi di alto livello sono necessarie risorse

umane con elevate competenze, in un sistema professionale e

formativo di qualit?: il Programma trapianto cellule staminali di

Udine rappresenta tutto questo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi

in occasione dell’inaugurazione delle camere bianche e della sala

criogenica avvenuta questa mattina all’Ospedale “Santa Maria

della Misericordia” di Udine.

Si tratta di un’area di laboratori a contaminazione controllata

che permette la manipolazione cellulare per i trapianti di

midollo, operazione svolta in sinergia dai dipartimenti di

Medicina trasfusionale e di Clinica ematologica. Nella sala

criogenica vengono poi conservate le cellule staminali, in attesa

della reinfusione. La struttura risponde a requisiti di

eccellenza certificati a livello internazionale con attestazioni

che consentono di effettuare le manipolazioni anche a livello

avanzato.

Riccardi ha sostenuto che “il ruolo della politica in campo

sanitario deve essere quello di individuare gli obiettivi di

salute fornendo le risorse che il sistema professionale richiede

per raggiungere i risultati attesi. In Italia sembra che ci? non

avvenga da tempo: ? necessario recuperare quel senso civico di

responsabilit? per cui determinate scelte vengano indirizzate da

chi possiede le competenze specifiche. Se oggi inauguriamo questa

importante struttura a Udine ? perch? il sistema professionale ha

individuato un percorso preciso da intraprendere e ha ricevuto

adeguati strumenti per portarlo a compimento in una condivisione

per gli obiettivi da raggiungere”.

Nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato tra

gli altri anche il direttore di Asufc, Denis Caporale, e i

direttori di Medicina trasfusionale e di Clinica ematologica,

Giovanni Barillari e Renano Fanin, ? stato evidenziato come il

taglio del nastro odierno sia una tappa significativa nel

perseguimento di un percorso di qualit? ed eccellenza, che porta

ad un innalzamento degli standard qualitativi in linea con i

requisiti europei. Gli scenari futuri, ? stato detto, aprono le

porte non solo alla possibilit? di un maggior numero di terapie

cellulari e di trattamenti, ma anche all’avvio di terapie

innovative che arriveranno in campo trapiantologico e non solo,

come elemento di maggiore qualit? e garanzia per i pazienti.

