Click the link below to view the full content of this press release:

https://www.sony.it/presscentre/realta-estesa-sony-corporation-annuncia-lo-sviluppo-di-un-sistema-di-creazione-di-contenuti-spaziali-composto-da-un-visore-xr-di-elevata-qualita-e-controller-per-linterazione-con-oggetti-3d

Realtà estesa: Sony Corporation annuncia lo sviluppo di un sistema di

creazione di contenuti spaziali composto da un visore XR di elevata

qualità e controller per l’interazione con oggetti 3D

*Tecnologie e hardware per il metaverso al servizio dei creatori di

contenuti 3D*

![Visore e controller per la realtà estesa (XR)*1](https://cdn.uc.assets.prezly.com/ef06d486-c064-40a3-9c56-4cd7ddec8ac3/-/resize/1200x/-/format/auto/)

**TOKYO, 9 gennaio 2024** – Sony Corporation ha annunciato lo sviluppo di un sistema immersivo per

la creazione di contenuti spaziali. Il sistema, composto da un visore XR

con microdisplay OLED 4K*2e funzionalità video see-through e da un paio di controller preposti

all’interazione intuitiva con gli oggetti 3D e al puntamento di

precisione, si propone di supportare la creazione di sofisticati contenuti

tridimensionali. Sony intende collaborare con diversi sviluppatori di

software di produzione 3D, anche nei campi dell’intrattenimento e della

progettazione industriale. Al momento, per la fase di lancio, ha siglato

una partnership esclusiva con Siemens, azienda leader nel settore della

tecnologia industriale, allo scopo di sviluppare una nuova soluzione di

progettazione immersiva e di product engineering collaborativo basata sui

software di Siemens Xcelerator, piattaforma digitale aperta dedicata alle

aziende.

Il sistema sarà disponibile nel corso del 2024. Specifiche, data e regioni

di lancio, canali di vendita, compatibilità software e altri dettagli

verranno annunciati più avanti da Sony e i suoi partner.

Il nuovo sistema di creazione di contenuti digitali, costituito da un

visore XR con microdisplay OLED 4K e dalla tecnologia di rendering

esclusiva di Sony, consente di ottenere in tempo reale una resa realistica,

ad alta definizione, delle texture degli oggetti 3D e delle espressioni

facciali delle persone. Oltre a videocamere e sensori (sei in totale) per

la funzionalità video see-through e il riconoscimento spaziale, il sistema

prevede un controller a ghiera per la manipolazione intuitiva degli oggetti

in ambiente virtuale e un puntatore ad alta precisione che, grazie anche

all’uso di una tastiera, permettono ai creator di operare all’interno

dello spazio virtuale indossando il visore. Sarà possibile non solo vedere

modelli 3D in scala reale in un ambiente di realtà estesa (XR, Extended

Reality) attraverso il visore ad alta definizione, ma anche creare e

modificare modelli 3D all’interno dell’ambiente. Grazie

all’integrazione di applicazioni terze per la creazione di contenuti 3D,

la soluzione supporta anche la revisione in tempo reale da remoto tra sedi

diverse, fungendo così da strumento immersivo e intuitivo per l’intero

processo di creazione dei contenuti spaziali.

Il sistema si avvale inoltre della piattaforma Snapdragon® XR2+ Gen 2, il più recente processore XR di Qualcomm Technologies, Inc.

È il processore che permette ai microdisplay OLED 4K di riprodurre le

immagini con una qualità spettacolare e che rende possibile il

tracciamento efficiente di utente e spazio così da offrire ai creator una

piattaforma XR ad alte prestazioni.

Sony ha già lanciato tecnologie che supportano il flusso di lavoro e la

qualità del processo di creazione di contenuti spaziali e che agevolano

l’uso della computer graphics 3D in diversi campi creativi. Il sistema di

motion capture mobile mocopi™, ad esempio, sfrutta le tecnologie

proprietarie di Sony per tracciare i movimenti di tutto il corpo attraverso

l’uso di piccoli e leggeri sensori e di un’apposita app per smartphone.

Ci sono poi gli Spatial Reality Display, che riproducono contenuti

tridimensionali estremamente realistici, senza l’uso di occhiali speciali

o di visori VR (Virtual Reality). Ora, con l’introduzione di questo nuovo

sistema e la collaborazione con gli sviluppatori di software per la

creazione di contenuti 3D, Sony punta a mettere a disposizione dei creator

strumenti ancora più potenti, in grado di trascendere i confini tra mondo

fisico e virtuale per generare esperienze creative ancora più immersive.

“Siemens sta collaborando con Sony alla messa a punto dell’engineering

immersivo, componente cruciale per il metaverso industriale. Insieme,

stiamo dando vita a un ambiente in cui sarà possibile sperimentare le

realtà della fisica senza i vincoli del tempo, per migliorare radicalmente

il modo in cui i nostri clienti lavorano e collaborano”, dice Cedrik

Neike, membro del Consiglio di Amministrazione di Siemens AG e CEO di

Siemens Digital Industries.

“Il nostro Snapdragon XR2+ Gen 2 offre risoluzione di visualizzazione 4K,

funzionalità grafiche all’avanguardia e prestazioni senza precedenti per

la creazione di contenuti spaziali innovativi, in grado di trasformare in

meglio tutti i settori”, spiega Said Bakadir, Senior Director, Product

Management di Qualcomm Technologies, Inc. “È entusiasmante vedere Sony

entrare nel mondo delle imprese con il suo sistema di creazione di

contenuti spaziali e sfruttare le tecnologie Snapdragon XR per dare origine

a esperienze di realtà mista e virtuale (MR/VR) che aiutino sviluppatori e

creator a lavorare a un futuro sempre più immersivo.”

**Caratteristiche principali**

**Esperienza XR di qualità per applicazioni creative**

Il visore è dotato di microdisplay OLED ad alta definizione da 1,3” con

risoluzione 4K e di una gamma cromatica che arriva a coprire il 96% dello

spazio colore DCI-P3*3*4. Il rendering dettagliato e realistico delle texture degli oggetti 3D e

delle espressioni facciali consente ai creatori di gestire, con indosso il

visore, tutte le fasi del processo, dalla modellazione alla revisione.