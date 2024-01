Comunicato Stampa: Tuffo della Befana 14 gennaio 2024

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Comunicato Stampa

Il Tuffo della Befana 2024: Nuova data domenica 14 Gennaio nella Riviera dei Pini a Tagliata di Cervia

La Proloco Riviera dei Pini è entusiasta di annunciare una nuova data per il tanto atteso Tuffo della Befana 2024. L’evento, originariamente previsto per il 5 e 6 gennaio, è stato rinviato a DOMENICA 14 GENNAIO a causa delle previsioni meteorologiche avverse.

Un’esplosione di divertimento attende tutti i partecipanti in questa giornata straordinaria, con un programma che si espande oltre ogni aspettativa!

🎉 Programma Dettagliato:

🌿 Stand gastronomico in “Casina” con il Cardo di Cervia: Una festa per il palato con i sapori autentici del territorio.

🛍️ Mercatino: Esplora le bancarelle e trova tesori unici tra gli stand.

Giochi giganti in legno e mostra delle festività

Animazione musicale e intrattenimento con Befane che regaleranno le calze ai bambini

🎶 Spettacoli dei Musicanti di San Crispino: Intrattenimento itinerante dalle 11.00 alle 15.00.

🚴‍♂️ Pedalata della Befana: Parti per un’avventura ciclistica con il Team Aquilotti Cervia.

🚶‍♀️ Camminata della Befana: Nordic Walking con il gruppo NVC (Nuova Virtus Cesena).

🤿 Tuffo della Befana alle ore 15.00: Il momento clou con coraggiosi tuffatori mascherati.

🍝 Intrattenimento musicale con Radio Bruno

🎶 Partecipazione dei Pasqualotti alle ore 11.30!

👉 Iscrizioni aperte fino a domenica 14 gennaio alle ore 14.30.

La Proloco Riviera dei Pini è fiera di annunciare che le offerte libere raccolte durante il Tuffo della Befana 2024 saranno integralmente devolute all’associazione no Profit Auxilia. Quest’organizzazione ha dimostrato un impegno straordinario nel gestire il doposcuola presso la scuola primaria A. Manzi di Tagliata di Cervia.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa festa straordinaria e a condividere l’entusiasmo sui social media. Seguiteci sulla nostra pagina ufficiale della Proloco Riviera dei Pini per tutte le ultime novità e aggiornamenti.

Riviera dei Pini, 9 gennaio 2024