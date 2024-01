ASL LECCE: e-mail per informazioni rischio amianto

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 I Servizi Spesal del Dipartimento di Prevenzione hanno attivato una mail dedicata alla richiesta di informazioni sul rischio amianto.

Per favorire una corretta informazione e rispondere alle richieste e ai dubbi dei cittadini e dei lavoratori esposti o ex esposti all’amianto, il Servizio Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Area Nord e Ara Sud) ha attivato una mail dedicata:

Il Servizio fornisce risposte approfondite e tempestive a quesiti sul corretto smaltimento dei manufatti contenenti amianto e a quesiti di natura sanitaria, per i cittadini e per i lavoratori attualmente esposti o ex esposti all’amianto.

I Servizi Spesal proseguono inoltre nelle attività di formazione e sensibilizzazione per i lavoratori del settore, impegnati in interventi di rimozione, di trattamento (incapsulamento, confinamento) e di smaltimento dell’amianto.

