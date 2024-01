(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

9/1/2024

SABATO 13 GENNAIO ALLE ORE 10.30 AL CIVICO MUSEO SARTORIO

VISITA GUIDATA AL NUOVO ALLESTIMENTO DELLE “SALE ARTURO

FITTKE – COLLEZIONE GIUSEPPE PIPERATA”

Sabato 13 gennaio alle ore 10.30 si svolgerà la prima delle tre visite guidate del

nuovo allestimento delle “Sale Arturo Fittke – Collezione Giuseppe Piperata”, riaperte

al pubblico in occasione del 150° anniversario dalla nascita dell’artista, a cura di

Roberta Bassi, conservatrice dei Civici Musei; le altre visite guidate sono previste

sempre alle ore 10.30, sabato 27 gennaio e sabato 10 febbraio presso il Civico

Museo Sartorio, in largo Papa Giovanni XXIII, 1.

La visita guidata porterà il visitatore alla riscoperta della luce e dei colori

dell’opera di Arturo Fittke (Trieste 1873-1910), artista triestino di grande sensibilità,

dallo sguardo puro che nella realtà delle cose semplici trovava la massima

espressione della bellezza. Il percorso della visita intreccerà il racconto della

malinconica e tragica vita dell’artista con la delicata atmosfera della sua opera

evidenziando come lo sguardo dell’autore sia diventato il filtro della luce che tanto

cercava di catturare nella sua opera.

Le opere e i disegni esposti costituiscono la collezione raccolta con cura e

dedizione dal dott. Giuseppe Piperata (1883-1976) e conservata dalla nipote Carlotta

Piperata Rebecchi. Il dottor Piperata, oltre al suo amore per questo artista, condivise

con sua nipote Carlotta Piperata Rebecchi l’intento educativo e culturale che la

collezione doveva avere. Non era infatti un collezionista geloso ma anzi un

divulgatore entusiasta e, in suo onore, la nipote – in accordo con la nuora Maria Lina

de Reya – nel 2007 donò la collezione ai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste

perché fosse “un’opportunità di sviluppo culturale e turistico che ne esalti il nobile

ruolo di città dei musei e della cultura europea” particolarmente rivolta ai giovani.

Il nuovo allestimento permetterà al visitatore di confrontarsi con il percorso

stilistico seguito dall’artista e di cogliere con semplicità ed immediatezza i temi

principali della sua opera. Grazie anche ad un innovativo supporto sarà possibile

godere di un’intrigante scoperta. Dal retro di uno dei quadri è infatti emerso un

secondo dipinto, di attribuzione ancora incerta, che offre nuovi spunti per la ricerca

su questo artista.

Durante la visita la conservatrice svelerà le peculiarità e le curiosità che rendono

queste opere uniche e preziose per la storia della città e del suo ruolo nel panorama

artistico di inizio novecento.

Arturo Fittke nasce a Trieste il 16 dicembre 1873 e fin da giovane mostra

attitudini artistiche che lo porteranno a prendere lezioni private da Eugenio

Scomparini. Nel 1893 convince la famiglia che la sua strada è la pittura e parte per

Monaco dove, per cinque semestri, frequenterà l’Accademia e dove il suo occhio, già

sensibile alla luce, si affina.

Nel 1896, alla morte del padre, deve interrompere gli studi e tornare a Trieste:

qui, per alcuni mesi, dividerà uno studio con Umberto Veruda nel tentativo di fare

dell’arte la sua professione. Purtroppo la committenza triestina e la critica non

favoriscono la sua attività e, dopo la sfortunata partecipazione al concorso Rittmeyer,

trovandosi in condizione di indigenza, entra come impiegato nelle Poste.

Il lavoro lo intristisce perché non gli consente di applicarsi alla sola attività che

gli interessa veramente, la pittura, che può esercitare solo nei pochi momenti in cui

non lavora. Seguono alcuni anni di scarsi riconoscimenti che lo scoraggiano e gli

fanno sognare di poter uscire dall’ambiente soporifero e, a suo dire, poco incline

all’arte di Trieste.

Finalmente, nel 1906, alla prima esposizione del Circolo Artistico, di cui faceva