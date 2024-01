8/1/2024 DOMANI, MERCOLEDI 10 GENNAIO ALLE ORE 10, ALLA SALA COMUNALE D’ARTE APERTURA DELLA MOSTRA “INDOSSARE EMOZIONI UNICHE DI LAURA ZULIANI”

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

9/1/2024

DOMANI, MERCOLEDI 10 GENNAIO ALLE ORE 10, ALLA SALA

COMUNALE D’ARTE APERTURA DELLA MOSTRA

“INDOSSARE

EMOZIONI UNICHE DI LAURA ZULIANI”

Mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 10, presso la Sala comunale d’arte di piazza

Unità d’Italia 4, apre la mostra “Indossare Emozioni Uniche” dell’artista Laura

Zuliani a cura di Daniela Mezzetti.

E’ questa una selezione di opere pittoriche e capi di abbigliamento ed accessori in

lana cardata che si accompagnano e si completano in una sinergia di forme e

combinazioni di colori.

In entrambi gli ambiti, la forma assume un’importanza secondaria trattandosi di

figure geometriche fondamentali nel caso dei quadri e di forme semplici e lineari -alla

ricerca di un’armonia senza tempo- nel caso dei manufatti in feltro, poiché l’obiettivo

dell’artista è la matericità e gli accostamenti di colore.

Le opere pittoriche si rifanno ad un espressionismo astratto informale, godendo di

interventi di manipolazione con diversi materiali, così come gli oggetti in feltro sono

arricchiti da fili di seta, riccioli di lana grezza, filati ritorti e stoffe sottili che danno

vita a tessuti particolari e fuori dall’ ordinario, sempre grati alla vista ed al tatto.

In ambito pittorico Laura Zuliani si forma alla scuola di Franco Chersicola, che

frequenta da diversi anni, mentre accede all’arte della manipolazione della lana e alla

tintura dei materiali tessili con pigmenti naturali, presso la scuola di Agostina

Zwilling, dell’olandese Marjolein Dallinga, dell’ungherese Judit Pocs e della tedesca

Dagmar Binder.

La conoscenza della tintura naturale in ambito tessile si deve principalmente alla

scuola dell’artista israeliana Irit Dulman.

Le attività espositive di Zuliani si sviluppano a partire dal 2012, quando presenta

le creazioni in lana cardata in occasione di alcune mostre personali, ma è solo negli

anni più recenti che accompagna il feltro e i tessuti stampati alle sue opere pittoriche,

a testimonianza di una più attenta ricerca sul colore.

La mostra “Indossare Emozioni Uniche” sarà presentata il giorno 12 gennaio

2024 alle ore 19 e sarà visitabile dal 10 al 29 gennaio 2024 con orario feriale e festivo

10-13 e 17-20

