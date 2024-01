[notizia pubblicata su Media Inaf] – Un “mostro verde” fra i detriti di Cassiopea A

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Gentile collega,

NUOVA LUCE SULLE STRUTTURE PIÙ COMPLESSE DI CASSIOPEA A

Un “mostro verde” fra i detriti di Cassiopea A

Mettendo insieme i dati di Chandra e del telescopio spaziale James Webb,

uno studio guidato dalla Purdue University ha scoperto nuovi dettagli sui

resti della stella che ha generato l’esplosione di Cassiopea A. Le immagini

sono state presentate oggi alla conferenza stampa della American

Astronomical Society. Con un commento di Danny Milisavljevic della Purdue

University e di Salvatore Orlando dell’Inaf di Palermo

Laura Leonardi 08/01/2024

Questa immagine evidenzia diverse caratteristiche interessanti del resto di

supernova Cassiopea A visto con la NirCam (Near-Infrared Camera) di Webb.

Un esempio è la “eco di luce” (dettaglio 6) che avviene quando la luce

proveniente dall’esplosione di una stella avvenuta molto tempo fa ha

raggiunto e sta riscaldando la polvere lontana, che brilla mentre si

raffredda. Crediti: Nasa, Esa, Csa, Stsci, D. Milisavljevic

L’astronomia, si sa, è tutta una questione di luce. Occorre rilevarne anche

la più piccola quantità, filtrarla e dividerla nelle sue diverse lunghezze

d’onda, per svelare le strutture che compongono gli oggetti più

sorprendenti dell’universo.

In questo, l’era del telescopio spaziale James Webb

si sta

dimostrando particolarmente utile, come rivelano le nuove immagini di Cassiopea

A mostrate oggi, in

anteprima, durante una conferenza stampa della American Astronomical

Society (Aas ). Il resto di supernova è uno degli

oggetti più studiati dell’universo, da quando la luce della sua esplosione

giunse per la prima volta sulla Terra, poco più di tre secoli fa. Già Hubble

, Spitzer

e Chandra

avevano osservato e studiato Cas

A, rivelando le sue intricate caratteristiche. E proprio combinando i dati

di Chandra con il potente occhio di Webb sono stati osservati nuovi

dettagli che rivelano dati scientifici, colori, forme e strutture fino ad

ora solo teorizzate. A presentarli alla conferenza stampa, *Danny

Milisavljevic* della Purdue University (Stati Uniti), *principal

investigator* della ricerca condotta

insieme a un team internazionale che vede anche la partecipazione di *Salvatore

Orlando* dell’Inaf di Palermo.

Le nuove immagini potrebbero aver risolto il mistero che ruota attorno

all’origine di una bizzarra struttura trovata tra i detriti della stella

esplosa, nota ai ricercatori come *Green Monster* (Mostro verde) per la sua

somiglianza al muro verde del campo da baseball di Fenway Park

.

Come avere tra le mani un binocolo e volere individuare tutti i motivi che

colorano le ali di una farfalla, così la combinazione dei dati di Webb e

Chandra ha permesso un censimento più completo del materiale stellare

espulso a seguito della supernova. Chandra ha osservato nei raggi X i

detriti della stella riscaldati a decine di milioni di gradi dalle onde

d’urto (*shock*) generate a seguito dell’esplosione, simili ai boom sonici

di un aereo supersonico. Le immagini a risoluzione più elevata di Webb, in

più lunghezze d’onda (in particolare nell’infrarosso) hanno permesso agli

astronomi di osservare i frammenti della stella che non sono stati ancora

influenzati da questi shock – definiti frammenti “*pristine*” (originari,

incontaminati) – e che potrebbero riflettere gli effetti di processi fisici

avvenuti al tempo dell’esplosione. Gran parte di questo materiale si trova

nascosto dietro al “mostro verde”, offrendo uno sguardo più chiaro sulle

complessità della struttura di Cas A.

«Grazie alla risoluzione avanzata della NirCam, possiamo ora osservare in

dettaglio la completa frammentazione della stella morente durante la sua

esplosione», dice Milisavljevic a *Media Inaf.* «Questo ci permetterà di

svelare aspetti completamente nuovi dei frammenti della stella esplosa e

della struttura del suo ambiente circumstellare. Un passo avanti

straordinario, poiché dopo anni di approfonditi studi su Cas A siamo

finalmente in grado di risolvere dettagli che offrono una visione

trasformativa sulle dinamiche esplosive di questa stella e sulle fasi

finali della sua evoluzione»

Un lavoro interdisciplinare che unisce fisica, astronomia, calcolo

numerico, scienza dei dati e computer grafica, spiega Orlando. «Queste

osservazioni», sottolinea l’astronomo dell’Inaf di Palermo, «sono

fondamentali anche per la validazione dei modelli di esplosione delle

supernove e nel fornire informazioni cruciali sulle fasi finali di