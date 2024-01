(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Invito Stampa

Intervento multiequipe presso la Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico

per salvare una mamma e il suo bambino da un complesso e raro caso di

accretismo placentare

Venerdì 12 gennaio 2024, ore 11,00

Policlinico di Modena, Centro Didattico, Aula CS1.2

Un intervento multiequipe è stato eseguito nei giorni scorsi presso la

Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico per salvare una mamma e il suo

bambino da un complesso e raro caso di accretismo placentare. L’intervento è

stato svolto da Ginecologi, Radiologi, Anestesisti Rianimatori e Urologi. è

avvenuto con successo, senza complicanze di rilievo e con la nascita di un

neonato in salute. A distanza di alcuni giorni la paziente ed il suo bimbo

sono stati dimessi. Il particolare intervento verrà presentato in una

conferenza stampa alla quale parteciperanno il dott. Claudio Vagnini,

Direttore Generale, AOU di Modena, il prof. Antonio La Marca, Direttore

dell’Ostetricia e Ginecologia, il dott Cristian Caporali responsabile della

Radiologia Interventistica, la dott.ssa Lara Donno dell’Anestesia e

rianimazione 1 e il dott. Corradino Di Pietro dell’Urologia.

Sarà presente anche la paziente che ha accettato di raccontare la sua

storia.

L’incontro si tiene al Centro Didattico del Policlinico di Modena in aula

CS1.1.

Parcheggio

L’Azienda ha riservato 10 posti auto nel parcheggio interno a fianco della

mensa. È sufficiente esporre la convocazione sul parabrezza

