Il cordoglio del sindaco Michele de Pascale sulla tragedia di via Dradi

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Ravenna, 8 gennaio 2024

Il cordoglio del sindaco Michele de Pascale sulla tragedia di via DradiApprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città. Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell’ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità.