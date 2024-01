Dal 16 gennaio torna la settimana dedicata a Sant’Antonio

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Sant’Antonio Abate

Settimana del Santo Patrono

16-20

16 gennaio

20 gennaio

Cura, Ricerca

e Comunità

La Comunità

che cura

Sede Confindustria Alessandria, ore 16.00

Salone di Rappresentanza AOU AL, ore 10.00

Presentazione Centro Documentazione Amianto e Patologie

Asbesto-correlate (CEDOAM)

Presentazione dell’ebook “Comunità e identità: una prima

mappatura dei patrimoni storici degli ospedali piemontesi”

Presentazione dei progetti candidati ai Premi della Ricerca

Paola Cosola, Archivista del Centro Documentazione – Biblioteca

Biomedica dell’Ospedale di Alessandria

Marinella Bertolotti, Direttore Centro Studi Patologie Ambientali DAIRI

I ricercatori che hanno partecipato al bando hanno 180 secondi ciascuno

per illustrare il loro articolo o progetto di ricerca

Premiazione della ricerca

Consegna del premio “Miglior Paper-articolo pubblicato nell’anno 2022 con

affiliazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria o dell’ASL AL” in

memoria del Dott. Nicola Giorgione

Consegna del premio “Miglior progetto di ricerca professioni sanitarie” in

memoria di Maria Rosa Monaco

Consegna del premio “DAIRI for YOUNG” per il Miglior Paper – articolo

pubblicato nell’anno 2022, con affiliazione dell’Azienda Ospedaliera di

Alessandria o dell’ASL AL” da ricercatori di età inferiore ai 40 anni

Cerimonia delle Benemerenze

Ringraziamento e consegna degli attestati ai dipendenti che hanno

lasciato il servizio durante il 2023

Premiazione dei dipendenti

Ringraziamento ai dipendenti che hanno raggiunto 10, 20, 30 e 40 anni

di servizio all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria

Proclamazione Primari emeriti

Galleria Guerci, ore 17.00

Inaugurazione della mostra “L’Ospedale Siamo Noi”

Esposizione che raccoglie le immagini della rubrica che vede insieme

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria e Il Piccolo per dare

voce a chi ha vissuto il “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” come

paziente o come professionista.

La mostra resterà allestita fino a martedì 30 gennaio

17 gennaio

Festa di

Sant’Antonio

Chiesa SS. Antonio e Biagio del Presidio Civile, Ore 17.15

25 gennaio

S. Messa Sant’Antonio

presieduta da S.E.R. Mons. Guido Gallese, Vescovo della Diocesi di

Alessandria

Asta e aperitivo

solidale

Consegna degli attestati di ringraziamento ai donatori

e momento conviviale

Visita guidata alla quadreria dei benefattori

Melchionni Cafè

ore 18.00

Asta solidale di quadri e aperitivo di raccolta fondi

per la ricerca delle Professioni Sanitarie

19 gennaio

Storia, Narrazione

Comunità

Claudia Gota, Coordinatrice Infermieristica AOU AL;

Tatiana Bolgeo, Direttore Centro Studi di Ricerca delle

Professioni Sanitarie DAIRI

Salone di Rappresentanza AOU AL, ore 17.00

La biblioteca storica: un patrimonio per la comunità

Tavola rotonda con Giulio Massobrio, già Dirigente Beni Culturali Comune di Alessandria;

Antonio Maconi, Direttore DAIRI; Riccardo Lera, pediatra

Oltre l’empatia: narrazione, organizzazione, ricerca.

La narrazione come strumento di indagine

Christian Delorenzo, Dottore di ricerca in Medical Humanities, Université Paris-Est Créteil

Premiazione del concorso di Medicina Narrativa “Racconto la mia cura”

