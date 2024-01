(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Dal link è scaricabile il manifesto *https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/k2t4sr/yluqs4/uf/7/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9kODRqVE9rMjM5bGpnSzk?_d=907&_c=5d744a6c* [1]

*Aperte da domani le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024-2025. Il termine per la presentazione delle domande è il 31 gennaio*

Saranno aperte da domani, 9 gennaio, fino a mercoledì 31 gennaio 2024 le *iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/2025*, per i bambini nati nel 2021 e negli anni 2020 e 2019.

*L’iscrizione è da effettuarsi in modalità on–line. *Possono presentare domanda i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) dei bambini in età.

La domanda va compilata direttamente sul sito https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/k2t4sr/yluqs4/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnJhLml0L2FyZWUtdGVtYXRpY2hlL2dpb3Zhbmktc2N1b2xhLWUtdW5pdmVyc2l0YS9zY3VvbGEv?_d=907&_c=6346c3c1 [2] nella sezione “*SERVIZI ON-LINE*”. *Il genitore dichiarante deve accedere con la propria identità digitale.*

Dopo la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione è possibile stampare copia della domanda che riporta in calce il numero di ricevuta indispensabile per la consultazione della graduatoria.

Sarà, inoltre, possibile effettuare *l’iscrizione online negli uffici decentrati sul territorio* previo appuntamento da concordare con i singoli uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30: a San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/A (0544/485771); a Marina di Ravenna in largo Magnavacchi 59 (0544/485793); a Mezzano in piazza della Repubblica 10 (0544/485670); a Piangipane in piazza XXII Giugno 6 (0544/485750).

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12,30, al martedì e giovedì dalle 14 alle 17, sabato chiuso, sarà possibile recarsi a Ravenna in via Aquileia, 13 (0544/482323) e in via Maggiore 120 (0544/482043); dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 è attivo lo sportello polifunzionale in viale Berlinguer 30 (0544.482482).

Le famiglie che necessitano di informazioni in lingua e supporto per effettuare l’iscrizione possono rivolgersi alla Casa delle Culture in piazza Medaglie d’Oro, 4 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11 previo appuntamento telefonando al numero 0544.591876.* *

*Le scuole dell’infanzia comunali:*

– *Felici Insieme – *via Palestro, 6

– *Freccia Azzurra – *via Aniene, 52

– *Fusconi – *via Lario, 23

– *Garibaldi – *via S. Baldini, 2

– *G.** e A. Monti* – via Capodistria, 6

– *I Delfini – *viale del Gabbiano, 23

– *I Folletti – *piazza Bardi, 1

– *Il Gabbiano – *via Rotta, 44

– *Il Grillo Parlante – *via Fenaria Vecchia, 8

– *Il Pettirosso – *via Combattenti Alleati, 16

– *Il Veliero – *via Lagosanto, 15

– *L’Airone – *via Romea Sud, 508

– *Le Ali – *via Cesarea, 10/a

– *Mani Fiorite – *via Caorle, 28

– *Missiroli – *via Piangipane, 101

– *Pasi – *via A. Rasponi, 29/31

– *Peter Pan – *via del Pino, 11

– *Polo Lama Sud – *via Vitruvio, 2

– *Villa dell’Albero – *via Cella, 95

