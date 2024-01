(ACON) SOCIALE. FASIOLO (PD): POVERT A LIVELLI PREOCCUPANTI, GO IN TESTA

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 8 gen – “Sono preoccupanti i dati emersi sulla

situazione di povert?, in regione, con Gorizia in testa e

altrettanto drammatici sono quelli della Caritas diocesana”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) commentando il report dell’Ires Fvg sull’elaborazione dei

dati Inps sulle dichiarazioni Isee delle famiglie del Fvg.

“Rattrista la prima posizione, non certo ambita, di Gorizia in

testa, seguita da Trieste, Udine, in migliori condizioni la media

reddituale di Pordenone. Sconcertano – spiega la dem – i dati

della Diocesi emersi dall’intervista alla volontaria goriziana

della Caritas: il numero di famiglie italiane che si rivolge

all’organismo pastorale supera il numero di stranieri (su 917

famiglie 526 italiane e 391 straniere, il 57,4 a fronte del

42,6). La lettura ? di assoluta gravit?, per la presenza di

famiglie per lo pi? mononucleari, prive di rete parentale di

sostegno, con difficolt? insuperabili nel pagamento delle

bollette e nella soluzione al problema sfratti”.

Perci?, sostiene Fasiolo “? a maggior ragione irricevibile la

falcidia alle proposte del Partito democratico nella legge di

Stabilit? sul sostegno alle fasce deboli. Penso agli emendamenti

presentati dal gruppo e bocciati senza ripensamento, come pi?

finanziamenti per il diritto allo studio per gli studenti, il

supporto al disagio studentesco, l’abbattimento del caro affitti,

il sostegno ulteriore alle famiglie, il potenziamento dei nidi,

l’autonomia di vita per i disabili (ricordo la bocciatura del mio

emendamento per l’incremento Fondo autonomia possibile)”.

E ancora, continua l’esponente di opposizione, “c’? la situazione

drammatica del sistema sanitario, a partire dalla proposta

rigettata sul trasporto facile di tutti i malati richiedenti

della regione ai luoghi di analisi e terapia. E ancora alle file

d’attesa lunghissime, al “potenziamento” del privato a discapito

del servizio pubblico, con conseguenti scelte dolorose e persino,

fino a quasi il 10 per cento, di rinuncia alle cure. La crisi

della medicina generale con le liste di attesa, dei consultori,

delle chirurgie, della salute mentale parla da s? e non ha

bisogno di commenti”.

“Iniquit? nell’iniquit? – conclude infine Fasiolo – sta poi nella

distribuzione dei servizi sanitari nelle aree regionali e

l’emarginazione delle periferie, lasciate languire nel disagio.

C’? di che interrogarsi sul presente e sul futuro, anche a breve

termine”.

ACON/COM/li

081546 GEN 24