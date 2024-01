VICONOVO, PAESE DEI PRESEPI: L’INIZIATIVA ‘PICCOLI PRESEPI DEL NATALE’ CHIUDE LE FESTIVITÀ. IL SINDACO FABBRI: “GRAZIE A QUANTI HANNO RESO POSSIBILE OLTRE 60 EVENTI NEL PERIODO FESTIVO”. ALLE PREMIAZIONI OGGI L’ASSESSORE KUSIAK: “INIZIATIVA DI VALORE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE E CHE FA BENE ALLA COMUNITÀ”

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 *VICONOVO, L’INIZIATIVA ‘PICCOLI PRESEPI DEL NATALE’ CHIUDE LE FESTIVITÀ.

IL SINDACO FABBRI: “GRAZIE A QUANTI HANNO RESO POSSIBILE OLTRE 60 EVENTI

NEL PERIODO FESTIVO”. *

*NEL PAESE DEI PRESEPI **OGGI LE PREMIAZIONI. L’ASSESSORE KUSIAK:

“INIZIATIVA DI VALORE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE E CHE FA BENE ALLA

COMUNITÀ”*

Ferrara, 7 gen – Sì conclusa oggi, con le premiazioni, la mostra di

“Piccoli Presepi del Natale” organizzata dalla Parrocchia dell’Assunzione

della Beata Vergine di Viconovo, in collaborazione con l’Unità Pastorale

della Madonna delle Grazie e con il patrocinio e il contributo del Comune

di Ferrara, attraverso l’Assessorato alle Politiche familiari e Pubblica

istruzione.

Viconovo è paese d’elezione per i presepi: nella frazione a est di Ferrara,

infatti, ogni anno viene realizzato il “Borgo dei presepi” di via del

Passo, in cui ogni famiglia della zona crea il suo allestimento all’esterno

dell’abitazione e lo rende visibile alla collettività durante le feste. A

questa iniziativa, dal 24 dicembre a oggi, si è aggiunta la

mostra-concorso, che ha coinvolto altre famiglie di Viconovo con la

creazione di piccoli presepi delle dimensioni massime di 50 x 50

centimetri. L’obiettivo era sostenere, conservare e promuovere la

tradizione del Presepe, radicata profondamente nella cultura della comunità

di Viconovo, e incoraggiare la creatività artistica legata a questa antica

tradizione. Tradizione che nel 2023 ha compiuto 800 anni. Fu infatti

Francesco d’Assisi, nel 1223, a dar vita al primo presepe vivente nel

paesino di Greccio, in provincia di Rieti. Da allora la tradizione

continua, anche nel nostro territorio.

Il sindaco Alan Fabbri ha espresso il piacere dell’Amministrazione comunale

per la buona riuscita del progetto. “Con le premiazioni oggi dei presepi a

Viconovo si chiude la lunga serie di iniziative che hanno coinvolto la

città e le sue frazioni durante il periodo delle festività. Il

ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere

possibile un calendario di oltre sessanta iniziative pensate per le feste e

per la prima volta riunite nel portale turistico Inferrara.it. Dal maxi

evento dell’incendio del Castello per Capodanno alle iniziative realizzate

nelle frazioni, ogni singolo evento ha offerto la possibilità di far

scoprire Ferrara ai turisti e agli abitanti di vivere in comunità le sue

preziose tradizioni”.

“Ringrazio la Pro Loco e la parrocchia per l’impegno nella promozione

dell’iniziativa e tutti i partecipanti e volontari che hanno reso

possibile, con il loro contributo, la manifestazione a Viconovo. Si tratta

di un’iniziativa importante e di grande valore, che intende tramandare il

patrimonio storico e le tradizioni, oltre che i valori che ne sono alla

base e che fanno bene alla comunità tutta”, ha aggiunto l’assessore alle

Politiche familiari e Pubblica istruzione, Dorota Kusiak.

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta oggi pomeriggio, ha visto la

consegna di diplomi di partecipazione a tutti i creatori dei presepi

esposti da parte dell’assessore Kusiak e dell’arcivescovo Gian Carlo

Perego.

Tra le scuole e gruppi partecipanti premiati ci sono stati le scuole

dell’infanzia “Beata Beatrice II d’Este” di Contrapò, “Maria Immacolata” di

Sabbioncello San Vittore, “Don Piero Zanardi” di Masi Torello, le scuole

dell’infanzia comunale “Mongolfiera” di Ferrara, “Jovine” di Ferrara e “P.

Neruda”, oltre al gruppo ragazzi del catechismo di Villanova di Denore.

Hanno inoltre aderito e sono stati insigniti Claudia Ceroni; Alessandro

Felletti Spadazzi; ⁠Vittoria e Leonardo Finotti, Laura Zarattini; Matteo e

Francesco Cavallini, Alice Schiavi; Marco Marussi; Francesco Patria e

Arrigo Raimondi, ⁠Sandra Gallerani; Elisabetta Giorgi e Annaflora Caveduri.

La partecipazione alla mostra-concorso è stata gratuita e i presepi sono

stati realizzati con qualsiasi materiale, dando libero sfogo alla fantasia,

e sono stati esposti nella chiesa di Viconovo fino a oggi, 7 gennaio.

*In allegato alcune fotografie realizzate oggi durante le premiazioni dei

partecipanti. Presenti l’assessore Dorota Kusiak e l’arcivescovo Gian Carlo

Perego*

