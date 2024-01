(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, Viadana batte Petrarca e raggiunge Rovigo in testa alla classifica

07 Gennaio 2024

SERIE A ELITE MASCHILE, VIADANA BATTE PETRARCA E RAGGIUNGE ROVIGO IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Roma – Il decimo turno di Serie A Elite Maschile, il primo del 2024, va in archivio con le vittorie di Viadana e Colorno nei due posticipi di giornata.

A Colorno la squadra di Casellato esce con 5 punti dalle mura amiche, dopo una gara in cui a splendere è stata la stella di Diego Antl, autore di una meta e premiato col titolo di player of the match. Di contro, Mogliano ha lottato duramente, ma alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa.

C’era invece tanta attesa per il big match tra Viadana e Petrarca, che avrebbe messo in palio punti molto importanti per la testa della classifica. A spuntarla è stata, per 19-18, la squadra di casa, che ha portato via 4 punti, lasciandone uno ai vicecampioni d’Italia. Con questa vittoria, Viadana affianca Rovigo, che ieri ha battuto Piacenza in trasferta.

La Serie A Elite maschile si fermerà ora per tre settimane e tornerà nel weekend del 27-28 gennaio.

Serie A Elite Maschile – X giornata

Sitav Lyons v Femi-CZ R.Rovigo 18-33 (0-5)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 17-3 (4-0)

HBS Colorno Rugby v Mogliano Veneto Rugby 29-12 (5-0)

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19-18 (4-1)

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Femi-CZ R.Rovigo 32; Rugby Viadana 32; HBS Colorno 29; Petrarca Rugby 27 ;Valorugby Emilia 25; Fiamme Oro Rugby 22; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Lyons 15; Rangers Vicenza* 2.

*una partita in meno

Prossimo turno – XI Giornata

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

Femi-CZ R.Rovigo v HBS Colorno Rugby

Ore 14.30

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 7 gennaio 2024

Serie A Elite Maschile – X giornata

HBS Colorno v Mogliano Veneto 29-12 (24-7)

Marcatori: p.t. 11’ m. Rosario tr. Van Tonder (7-0); 19’ m. Waqanibau tr. Van Tonder (14-0); 25’ m. Russi tr. Avaca (14-7); 29’ cp. Van Tonder (17-7); 34’ m. Antl tr. Van Tonder (24-7); 57’ m. Aminu (24-12); 79’ m. Ferrara (29-12)

HBS Colorno: Van Tonder (Cap); Leaupepe; Waqanibau (53’ Batista), Pescetto; Batista (46’ Ceballos); Antl, Palazzani; Mbanda (59’ Roldan), Koffi, Manni (24’-33’ Broglia; 41’ Broglia); Butturini, Van Vuren; Arbelo (56’ Tangredi), Rosario (50’ Ferrara), Lovotti (50’ Franceschetto)

A disposizione non entrati: Artusio; Abanga

All. Casellato

Mogliano Veneto: Peruzzo; Douglas (48’ Zanatta); Passarella, Vaeno; Dowd (64’ Garbisi); Avaca, Russi (54’ Fabi); Grant, Finotto, Brevigliero (59’ Vianello); Carraro (41’ Grassi), Kingi; Ceccato (57’ Spironello), Sangiorgi (54’ Efkarpidis), Losper (48’ Aminu)

All. Costanzo

Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Alex Frasson AA2: Federico Boraso

4° uomo: Filippo Vinci

TMO: Vincenzo Schipani

Cartellini: al 25’ giallo a Leaupepe (HBS Colorno); al 44’ giallo ad Avaca (Mogliano Veneto)

Calciatori: VanTonder (HBS Colorno) 4/5; Avaca (Mogliano Veneto) 1/2

Note: Giornata piovosa, 10°. Campo pesante ma in buone condizioni. 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; Mogliano Veneto 0

Player of the match: Diego Antl (HBS Colorno)

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 7 Gennaio 2024

Serie A Elite Maschile X giornata

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19-18 (13-7)

Marcatori: p.t. 14’ m. Bronzini tr. Roger (7-0), 19’ m.t. (7-7), 27’ c.p. Roger (10-7), 34’ c.p. Roger (13-7); s.t. 44’ c.p.Tebaldi (13-10), 55’ m. Tebaldi (13-15), 59’ c.p. Roger (16-15), 70’ c.p. Tebaldi (16-18), 77’ c.p. Roger (19-18).

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo, Orellana, Jannelli (cap.) (77’ Madero), Bronzini, Roger, Baronio (58’ Gregorio), Ruiz, Locatelli, Boschetti (63’ Loretoni), Lavorenti (63’ Catalano), Schinchirimini, Oubina (56’ Mignucci), Luccardi (77’ Denti), Mistretta (64’ Fiorentini)

All. Pavan

Rugby Petrarca: Esposito, Capraro, Broggin, Caputo, Fou, Fernandez, Tebaldi, Vunisa, Nostran (52’ Ghigo), Casolari (59’ Michieletto), Trotta (cap.)(71’ Marchetti), Galetto, D’Amico, Cugini (56’ Borean), Brugnara (56’ Luus)

All. Marcato

Arb. Federico Vedovelli

AA1 Manuel Bottino AA2 Alberto Favaro

Quarto Uomo: Matteo Locatelli

TMO: Claudio Blessano

Cartellini: 19’ giallo Boschetti (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Roger Martin Farias (Rugby Viadana 1970) 5/5; Tito Tebaldi (Petrarca Rugby) 2/3

Note: pomeriggio grigio e piovoso, circa 9°, campo pesante. Spettatori 1000 circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 – Petrarca Rugby 1

Man of the Match: Luccardi (Rugby Viadana 1970)

