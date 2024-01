(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 [Rugby Notizie] Doppia vittoria per le franchigie femminili nel giorno del loro storico esordio

07 Gennaio 2024

DOPPIA VITTORIA PER LE FRANCHIGIE FEMMINILI NEL GIORNO DEL LORO STORICO ESORDIO

LE PRIME METE DI ZEBRE E BENETTON SONO STATE SEGNATE DALLE GEMELLE CAVINA: GIULIA PER LA FRANCHIGIA DI PARMA, MICOL PER QUELLA TREVIGIANA

Roma – Una domenica da incorniciare per il rugby femminile: nella loro prima uscita assoluta, Zebre e Benetton hanno vinto, rispettivamente per 13-19 e 12-19 contro le rappresentative spagnole Iberians Valencia e Iberians Sitges.

Le due gare sono state, come si evince anche dal risultato, molto equilibrate. Dopo la prima frazione infatti la franchigia di Parma si trovava sotto 6-5, mentre in Catalogna la prima frazione si è chiusa sul 7-7.

Nella ripresa però, le squadre allenate da Plinio Sciamanna e Francesco Iannucci hanno imposto il loro gioco, regalandosi due vittorie storiche, che danno entusiasmo e accendono la luce su un progetto, quello delle franchigie femminili, che è importante nell’ottica dell’ampliamento del progetto tecnico federale.

A parlare delle due sfide è la coordinatrice del progetto, Giuliana Campanella: ““Congratulazioni a Zebre e Benetton: oggi il movimento femminile ha fatto un grande passo in avanti e l’ha fatto con due vittorie che sono un ottimo punto di partenza su cui costruire il futuro. Complimenti alle ragazze e agli staff che in questi mesi si sono impegnati per realizzare tutto questo”.

Da segnalare un curioso dato statistico: le prime due mete della storia del progetto franchigie femminili sono arrivate da Giulia Cavina (numero 8 delle Zebre) e da Micol Cavina (numero 10 di Treviso), sorelle gemelle di Cogoleto, che giocano rispettivamente nel Cus Milano e nell’Arredissima Villorba.

Di seguito i tabellini delle due gare:

Valencia (Spagna) – 7 gennaio 2024

Iberians Valencia v Zebre Parma 13-19 (p.t. 6-5)

Marcatori: 19’ cp Ruíz (3-0) 25’ m. Cavina (3-5), 40’ cp Ruíz (6-5); s.t. 66’ m. Granzotto tr Sacchi (6-12), 78’ m. Gronda tr Mannini (6-19), 80’ Expósito tr Álvarez (13-19)

Iberians Valencia: Álvarez, Cortázar (72’ Expósito), Pérez D., Perez C., Araújo, Ruíz (59’ Cano), Díaz (12’ Castro), Rosell (72’ Guio), Gorrochategui, Peralta, Martinez, Cisa (52’ Sylla), Delgado (Cap) (50’ García), Martín (50’ Miguel), Tabarot (72’ Ayuso); All. Bravo

Zebre Parma: Granzotto, Grassi, Catellani, Corradini (48’ Mannini), Toeschi (79’ Pirpiliu), Gronda, Mastrangelo (56’ Paganini), Cavina (79’ Galleani), Sacchi (74’ Andreoli), Jelic (44’ Cassaghi, 50’ Jelic), Locatelli, Fedrighi (Cap), Pilani (65’ Dosi), Cheli (70’ Spinelli), Cuoghi (65’ Cassaghi);

All. Sciamanna

Arbitro: Doriane Domenjo (Federación Española de Rugby)

Assistenti: Lorena Martínez (Federación Española de Rugby) e Joaquín Santoro (Federación Española de Rugby)

Calciatrici: Blanca Ruíz (Iberians Valencia) 2/2; Luna Sacchi (Zebre Parma) 1/2; Sara Mannini (Zebre Parma) 1/1; Elisa Álvarez (Iberians Valencia) 1/1

Cartellini: 39’ cartellino giallo a Giorgia Cuoghi (Zebre Parma)

Note: Cielo sereno. Temperatura 15°. Terreno sintetico

Impianti Sportivi di Barcellona, domenica 7 gennaio 2024

Iberian Sitges v Benetton Rugby 12-19 (7-7)

Marcatori: p.t. 35′ m. Cavina tr. Capomaggi (0-7); 39′ meta tecnica Iberian Sitges (7-7); s.t. 12′ meta Muzzo (7-12); 21′ meta Iberian Sitges (12-12); 33′ meta Ostuni Minuzzi tr. Sillari (12-19)

Iberian Sitges: Pena; Segarra, Vinuesa, Miranda (22′ st Barrio), Piquero (17′ st Marquez); Bueso-Inchausti, Vergara; Alameda (33′ Benito), Marin, Garcia (31′ st Alpin); Rivera (28′ st Martori), Puig (36′ st Garcia), de Andrés, Blanco (C) (12′ st Jou), Silva (12′ st Antolinez).

all: Gonzalez

Benetton Rugby: Ostuni Minuzzi; Busana (1′ st Gurioli, 12′ st Sillari), D’Inca, Capomaggi (C), Muzzo; Cavina (23’st. Stevanin), Stefan; Veronese, Tonellotto (17′ st Frangipani), Margotti (5′ st Giordano); Della Sala, Duca; Fortuna (17′ st Crivellaro), Vecchini (31′ st Gurioli), Stecca. A disposizione: Simeon, Campigotto.

all: Iannucci

Calciatori: trasformazioni: BEN 2/3 (Capomaggi 1/2, Sillari 1/1). IBE: 0/1 (Marquez 0/1)

Cartellini: 39′ pt giallo a Vecchini (BEN)

