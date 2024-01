«Lunedì 8 saremo al sit-in alla Dire insieme ai lavoratori dell’Agenzia»

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 *CONTROCORRENTE LAZIO:

«LUNEDÍ 8 GENNAIO SAREMO

**AL SIT-IN ALLA DIRE INSIEME

AI LAVORATORI DELL’AGENZIA”*

——————————————————————————

Le giornaliste e i giornalisti di Controcorrente Lazio saranno presenti al *sit-in* che giornalisti e poligrafici dell’*Agenzia Dire* hanno indetto per* lunedì 8 gennaio alle 11* per protestare contro gli indiscriminati *tagli al personale giornalistico* decisi dall’editore. Aderiamo al presidio di fronte alla sede dell’Agenzia, in Corso d’Italia 38/A a Roma, perché le responsabilità degli editori non possono ricadere sui lavoratori.

Come denunciano i colleghi della Dire, dopo i 14 licenziamenti immotivati e illegittimi di Natale, nella notte del 31 dicembre l’amministrazione della Com.e, società editrice dell’agenzia Dire, ha comunicato tramite mail a 17 giornalisti della sede di Roma la sospensione dal lavoro con effetto immediato e senza retribuzione. Un* atto gravissimo* e senza alcun precedente e fondamento giuridico, oltre che assurdo per tempi e modi.

Siamo* al fianco di giornalisti e poligrafici* dell’Agenzia Dire, mobilitati contro un attacco all’occupazione senza precedenti nel settore dell’informazione e rilanciamo l’appello da loro sottoscritto.

===================================

*APPELLO DEI LAVORATORI DELL’AGENZIA DIRE*

Il 29 dicembre il *Governo ha sospeso in modo improvviso e dirompente i fondi del Dipartimento per l’Editoria* facendo seguito al fermo giudiziario amministrativo disposto dal Ministero dell’istruzione e del Merito nei confronti della Com.e, in riferimento alla vicenda giudiziaria che investe la precedente proprietà.

Alla luce di quanto accaduto tutto il corpo redazionale dell’agenzia Dire chiede di *mantenere alta l’attenzione* su ciò che sta accadendo all’Agenzia, e alla politica tutta di mettere in atto tutto quanto possa contribuire alla *salvaguardia dei livelli occupazionali* e della storia dell’Agenzia stessa. Da parte di tutti i dipendenti c’è grande preoccupazione per il proprio futuro.

Non possono essere i lavoratori della Dire a pagare gli *errori* delle proprietà che si sono succedute negli ultimi anni.



Disiscriviti [2]

[2] https://controcorrenterm.voxmail.it/upr/pv7pxd/k1n1ycx/unsubscribe?_m=zwtami&_t=68c2ce19

Gestione newsletter by VOXmail