(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 CASO POZZOLO. FOTI (FDI): CHIEDIAMO SCUSA A PERSONA FERITA

“A nome di Fratelli d’Italia io mi scuso con la persona ferita. Pozzolo è

stato sospeso dal partito e paga di persona un errore che ha fatto

personalmente, cosa che non capita in tutti i partiti. Però non montiamo la

questione che ‘la destra ha la passione delle armi’ e non tiriamola fuori

proprio il 7 gennaio, visto che 46 anni fa ad Acca Larenzia tre giovani

sono stati trucidati. La cosa grave è che dopo tutto questo tempo non hanno

avuto giustizia”. Lo dichiara a Zona Bianca il capogruppo di Fratelli

d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.