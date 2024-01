(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 ACCA LARENTIA. FOTI: “DOPO 46 STRAGE ANCORA IMPUNITA”

“Dopo 46 anni, Acca Larentia resta una strage impunita e, proprio per questo, una ferita che non si può rimarginare.

Onorare la memoria di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta, Stefano Recchioni – tre giovani di destra vittime del terrorismo rosso che in quegli anni imperava e della violenza politica – è un dovere per tutti noi. Oggi, nel giorno dell’anniversario della loro terribile uccisione, vogliamo continuare a sperare e batterci perché possa essere resa loro giustizia”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.