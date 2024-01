(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 [Rugby Notizie] L’ITALIA DI BRUNELLO FA SUL SERIO, A VIADANA BATTUTI I CAMPIONI DEL MONDO

06 Gennaio 2024

L’ITALIA DI BRUNELLO FA SUL SERIO, A VIADANA BATTUTI I CAMPIONI DEL MONDO

Francia sconfitta per 22 a 18, è festa dopo l’ultimo test sotto la pioggia prima del Sei Nazioni Under 20

Viadana – Pioggia e fango non impediscono all’Italia di brillare di luce propria nel pomeriggio uggioso di Viadana, regalando agli oltre 2000 spettatori accorsi allo Zaffanella un successo contro il XV Campione del Mondo che, seppur nel contesto amichevole di quest’ultimo test prima del Sei Nazioni 2024, per il rugby italiano ha inevitabilmente un peso specifico del tutto particolare.

Gara fin da subito impostata sui binari di un grande rigore difensivo e sulla massima reattività in attacco, quella degli Azzurrini arrivati alla gara al termine di un’intensa settimana di preparazione a Parma. Dopo una prima frazione molto equilibrata, chiusa dalla Francia in leggero vantaggio a causa di un paio di disattenzioni italiane in altrettanti possessi potenzialmente letali, il secondo tempo è vissuto sulla maggiore disciplina del XV di coach Brunello, capace di 40 minuti di rara intensità e di una lettura sempre lucida dello sviluppo della gara, annusando i momenti decisivi per affondare i colpi che ne hanno poi determinato l’esito.

Primo Tempo. Kick-off Italia, che con una buona pressione tiene il possesso sfidando subito sul piano fisico i transalpini. Al minuto 3 la prima chance per andare a punti: Botturi contra un calcio nel box del mediano di mischia francese, l’in-avanti è davanti ai pali sui 22 metri, ma gli Azzurrini optano per la touche, poi persa per una gestione imprecisa. Il terreno pesante rende complicato ottimizzare il possesso, che rimane prevalentemente italiano così come di segno italiano rimane l’ingaggio, con la Francia in difficoltà nelle prime tre mischie chiuse.

Gli avanti di coach Brunello sono decisamente sul pezzo, reattivi sul breakdown ed efficaci nelle incursioni affidate al punch di Gasperini e Botturi: i francesi trovano il primo guizzo al 14’, guadagnando metri dopo un buon drive sulla metà campo, ma la difesa regge bene e recupera palla annullando il tentativo, confermando nel prosieguo la superiorità in mischia chiusa.

A ridosso del secondo quarto la prima firma a referto è italiana: rimessa laterale vinta bene su lancio di Gasperini, che torna poi nel cuore del drive tenendo palla e timonandola in verticale fino al tocco vincente poi convertito da Pucciariello, Italia avanti 7 a 0.

I Galletti provano a scuotersi, ma la difesa allargata degli avversari è feroce e non regala centimetri utili per le geometrie offensive, salvo cadere in uno dei primi falli del pomeriggio, che Desperes converte nei primi 3 punti dei suoi, parziale che va sul 7 a 3.

Passano pochi minuti e al 27’ Desperes è di nuovo sulla piazzola, da posizione decentrata: la palla si alza bene ma esce larga sulla destra, punteggio invariato mentre il tasso dell’indisciplina azzurra sale pericolosamente con altri due falli in rapida sequenza.

Alla mezz’ora anche la Francia va a bersaglio pesante: buona la struttura in avanzamento, ovale mosso stretto e poi spedito perfettamente nelle mani dell’ala Rocher con un cross-kick pennellato al millimetro. Desperes non sbaglia la conversione, Francia avanti per 7 a 10.

L’Italia non ci sta e alza i ritmi sul gioco a terra, ritrovando il giusto feeling con la lettura difensiva che porta il XV di casa a giocarsi una mischia chiusa sui cinque metri in attacco: sul fallo della difesa Pucciariello cerca la penaltouche, che però viene maldestramente sprecata sul lancio a favore, consentendo il turn-over in favore dei Bleus.

Ultimi minuti prima del riposo: l’Italia sostituisce Zingone, colpito duro, con Milano, mentre la Francia cerca ruvidamente di tornare in campo italiano trovando una buona resistenza che non consente variazioni allo score.

Secondo Tempo. Quattro i cambi tra gli avanti francesi al rientro, nessuno per l’Italia. Prime fasi di studio, poi la Francia indovina un break devastante, con corsa di 50 metri sull’asse verticale che sfuma grazie al recupero disperato nel cuore dei 22 difensivi. Il match è equilibrato, la Francia prova a forzare sulle linee di corsa ma la difesa italiana funziona, mentre le due panchine cominciano a dare fondo ai rimpiazzi.

Al 52’ l’Italia va in meta dopo aver recuperato palla sulla pressione al piede orchestrata da Casilio, ma lo scatto di Scalabrin è vanificato dalla chiamata dell’arbitro che vede un millimetrico in avanti nella raccolta della palla.

Il pressing azzurra in campo ospite non diminuisce e poco prima del 60’ è guerra nel gioco a terra dentro i 22: i Bleus liberano al p iede, ma sul contrattacco Pucciariello serve al piede Scalabrin che alza frequenze e ginocchia liberandosi di due difensori sull’out di destra, servendo con un sottomano delizioso l’accorrente Imberti che sprinta in solitaria per la meta che vale il sorpasso per 12 a 10.

Gli ospiti avvisano il pericolo e cercano campo sul perimetro stretto attorno ai raggruppamenti: al 62’ su fallo italiano Desperes fa rimettere la testa davanti per una lunghezza da facile posizione, ma l’Italia è determinata e torna davanti con il penalty concesso a Casilio dopo una lunga azione di forza dei suoi compagni in territorio transalpino. Parziale di 15 a 13.

Ultimi minuti: i Bleus tentano in tutti i modi di tornare in attacco, ma le cerniere non si aprono mentre Botturi prima riceve il premio di Player of the Match e un minuto dopo va a schiacciare la meta che vale il 22 a 13 che mette in cassaforte il risultato.

L’ultimo assalto dei francesi a tempo ormai scaduto riesce a cogliere la difesa in controtempo, portando gli avanti ospiti dentro i 22 per la meta finale di Cortes che manda i titoli di coda sul 22 a 18 per la mancata trasformazione mentre lo Zaffanella impazzisce di gioia.

Il tabellino del match:

Viadana (MN), Stadio “L. Zaffanella”

Test Amichevole

ITALIA U20 v FRANCIA U20 22-18 (p.t. 7-10)

Marcatori: PT 19’ m. Gasperini, t. Pucciariello (7-0); 24’ cp Desperes (7-3); 30’ m. Rocher, t. Desperes (7-10). ST 57’ m. Imberti, n.t. (12-10); 62’ c.p. Desperes (12-13); 70’ c.p. Casilio (15-13); 79’ m. Botturi, t. Casilio (22-13); 80’ m. Cortes, n.t. (22-18)

ITALIA U20: 15. Imberti (79’ Belloni M.); 14. Scalabrin, 13. Fusari (67’ 26. Sodo Migliori), 12. Bozzo (78’ Belloni L.), Belloni M. (48’ 27. Bini); 10. Pucciariello (62’ 28. De Villiers), 9. Jimenez (47’ 9. Casilio); 8. Botturi (C – 78’ Bettini)), 7. Paganin (62’ Bellucci)), 6. Gritti (65’ MIdena); 5. Redondi, 4. Zingone (39’ Milano); 3. Gallorini (59’ 18. Ascari – 79’ Padoan), 2. Gasperini (59’ 16. Siciliano – 80’ 19. Lombardo), 1. Pisani (49’ 17. Pelliccioli). A disposizione: 16. Siciliano, 17. Pellicioli, 18. Ascari, 19. Lombardo, 20. Padoan, 21. Casilio, 22. Belloni L., 23. Bellucci, 24. Midena, 25. Bettini, 26. Sodo Migliori, 27. Bini, 28. De Villiers, 29. Milano

FRANCIA U20: 15. Cortes; 14. Rocher, 13. Biasotto, 12. Cowie, 11. Wasserman ( 56’ 25. Cotarmanac’h); 10. Desperes, 9. Zamora (41’ 24. Souverbie); 8. Zinzen (C – 66’ 23. Nguimbous)), 7. Quere Karaba, 6. Tlili (66’ 23. Nguimbous); 5. Huchet (41’ 22. Mezou), 4. Chinarro (41’ 21. Delemarle); 3. Aouad (41’ 18. Bouare), 2. Chauvin (41’ 16. Couly), 1. Julien. A disposizione: 16. Couly, 18. Bouare, 19. Ametlla, 20. Gambini, 21. Delemarle, 22. Mezou, 23. Nguimbous, 24. Souverbie, 25. Cotarmanac’h, 26. Belaubre

Arbitro: Roberto Favaro

Assistenti: Francesco Meschini e Cristian Covati

Quarto Uomo Beatrice Smussi

Cartellini: 70’ giallo Zinzen (FRA); 80’ Lombardo (ITA)

Calciatori: Pucciariello (ITA) 1/2; Casilio (ITA) 2/3; Desperes (FRA) 3/4

Player of the Match: Jacopo Botturi (ITA)

Note: PT 7-10. Giornata umida e piovosa, terreno di gioco appesantito, spettatori 2500 ca. Match giocato con regole adattate (cambi liberi e ripetibili). Presente in tribuna il Presidente FIR Marzio Innocenti

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst: Dario VALENTE

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

