Polizia di Stato – CONSUNTIVO ATTIVITA’ DAC- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ANNO 2023

RISULTATI OPERATIVI

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE GENERALE

73.184 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine (219.552 unità);

7.018 team UOPI (28.072 unità).

Sono state, inoltre, realizzate:

68 attività straordinarie di controllo del territorio;

210 operazioni di PG con 1441 equipaggi (4.323 unità);

44 attivazioni UOPI;

8 attivazioni NEGOZIATORE.

Per garantire la piena operatività della struttura di negoziazione, nel 2023 è stata effettuata almeno una esercitazione presso le Questure ove è operativa la figura del negoziatore (in totale 31).

MISURE DI PREVENZIONE

Patrimoniali

Nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali i Questori hanno formulato 42 proposte di applicazione del sequestro finalizzato alla confisca, di cui 28 elaborate congiuntamente ai Procuratori competenti.

Sono stati, inoltre, eseguiti:

49 sequestri, su altrettante proposte del Questore, formulate in 15 casi, congiuntamente ai Procuratori competenti, per un valore di circa 99 milioni di euro;

40 confische, su altrettante proposte del Questore, formulate in 20 casi, congiuntamente ai Procuratori competenti, per un valore di circa 282 milioni di euro;

1 amministrazione giudiziaria ex art 34 D.lgs. 159/2011 su proposta del Questore.

Le attività sono state orientate a colpire le manifestazioni di illecita accumulazione patrimoniale sia delle principali consorterie mafiose operanti sul territorio nazionale, sia connesse a forme di criminalità concernenti ambiti strategici sotto il profilo socio-economico.

In particolare, sono state colpite da provvedimenti ablatori le seguenti organizzazioni criminali:

cosa nostra palermitana, catanese, nissena, trapanese, siracusana, messinese ed agrigentina, anche nelle sue proiezioni extraregionali, per un valore di circa 189 milioni di euro;

la ‘ndrangheta, anche nelle sue proiezioni extraregionali, per un valore di circa 55 milioni di euro;

la camorra, per un valore di circa 11 milioni di euro;

la criminalità mafiosa pugliese, per un valore di circa 2,7 milioni di euro;

altre organizzazioni criminali non mafiose ed esponenti della criminalità comune, per un valore di circa 87,5 milioni di euro;

Personali

L’attività di prevenzione sul territorio nazionale (dati forniti dalle Questure al 5 dicembre u.s., suscettibili di variazioni e non aventi valore statistico), ha fornito i sottoelencati risultati, riferibili ai primi tre trimestri del 2023.

Tipo di provvedimento 2022

I, II, III trimestre 2023

I, II, III trimestre

Rimpatrio con foglio di via obbligatorio 5.735 5.623

Avviso del Questore 7.166 7.263

Sorveglianza Speciale: proposte del Questore all’A.G. 926 775

Sorveglianza Speciale: Decreti applicati dall’A.G. su proposta del Questore 1.043 846

Sorveglianza Speciale: proposte di aggravamento-rivalutazione della pericolosità (art. 14 co.2 ter c.a.) 282 292

D.A.SPO. (senza prescrizioni) 1.495 2.513

D.A.SPO. (con prescrizioni) 370 643

D.A.C.UR. ex art. 13bis L. 132/2018 1.481 1.450

Ammonimento ex art. 8 D.L. 11/2009 1.162 1.378

Ammonimento ex art. 3 D.L. 93/2013 1.520 2.007

Ammonimento ai minori ultraquattordicenni (Art.5 co. 2, 3, 4 – D.L. 123-2023) / 0

Ammonimento ai minori infra-quattordicenni (Art.5 co. 5, 6, 7 – D.L. 123-2023) / 0

ATTIVITA’ DI CONTRASTO

Criminalità organizzata Reati contro la P.A. ed economico-finanziari Reati contro il patrimonio Stupefacenti Immigrazione, sfruttamento della prostituzione e del lavoro Reati contro la persona e a sfondo sessuale

Operazioni Arresti Operazioni Arresti Operazioni Arresti Operazioni Arresti Operazioni Arresti Operazioni Arresti

(13 baby gang o minori) 150

(46 minori)

ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE

Sopralluogo e di fotosegnalamento

Sopralluoghi: n. 23.940;

Fotosegnalamenti inseriti in A.F.I.S. n. 992.093, di cui n. 917.413 effettuati dalla Polizia di Stato.

Si segnala, inoltre, che sono stati inviati al sistema europeo EURODAC nr. 332.156 fotosegnalamenti, secondo il sotto riportato schema.

Motivo del fotosegnalamento

Richiesta protezione internazionale143.118

Ingresso irregolare148.174

Soggiorno irregolare40.864

Totale332.156

Impronte latenti

Nel corso del periodo in esame, su delega dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattati complessivamente n. 767 reperti per i quali sono stati eseguiti in totale n. 2.301 accertamenti.

Identità preventiva

Nel corso del 2023 il Gruppo di Identificazione Dattiloscopica (GID) del Servizio Polizia Scientifica ha effettuato un totale di n. 453.518 accertamenti dattiloscopici.

La Sezione Identità preventiva, nel medesimo periodo, ha effettuato complessivamente n.70.573 accertamenti dattiloscopici, di cui:

n. 41.111 controlli dattiloscopici relativamente ad altrettanti richiedenti protezione internazionale;

n. 301 richieste relative a impronte di cadaveri sconosciuti.

n. 1.990 accertamenti dattiloscopici su richiesta delle Procure.

n. 27.171 accertamenti dattiloscopici relativamente ad attività di indagine di carattere internazionale.

Inoltre, sempre la Sezione Identità Preventiva ha eseguito, nell’ambito delle sue attività:

n. 3.676 riproduzioni di fotosegnaletiche;

n. 10.840 operazioni di modifica/cancellazione di cartellini dattiloscopici nel sistema AFIS;

n. 2.225 richieste di Codifica/Decodifica del codice DNA giunte dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e dalle Autorità Giudiziarie;

Identità Giudiziaria

Nell’anno in esame, la Sezione Identità Giudiziaria ha effettuato accertamenti dattiloscopici di natura giudiziaria su n. 126 fascicoli per complessivi n. 639 rilievi dattiloscopici analizzati.

Dall’analisi di questi ultimi sono stati identificati n. 121 frammenti papillari, per i quali sono stati identificati n. 51 soggetti.

Indagini balistiche

Nel corso dell’anno 2023 la Sezione Indagini Balistiche ha trattato n. 110 fascicoli effettuando complessivamente:

n. 500 accertamenti di funzionalità di armi da fuoco;

n. 405 inserimenti in banca dati IBIS;

n. 200 analisi comparative di reperti;

n. 20 accertamenti di esaltazione delle matricole obliterate sulle armi;

n. 15 accertamenti di esaltazione dei numeri identificativi dei telai dei veicoli.

n. 5 accertamenti di analisi BPA.

Residui dello sparo

La Sezione Indagini Residui dello Sparo, nel periodo di riferimento, ha trattato n. 62 fascicoli, analizzando complessivamente n. 153 tracce (stub) relative principalmente a omicidi, tentati omicidi e presunti suicidi.

Indagini sulle droghe

La Sezione di Indagini sulle Droghe ha effettuato accertamenti su n. 346 fascicoli, per un totale di n. 3.150 analisi.

Banca Dati Dna

Nell’anno di riferimento il Servizio Polizia Scientifica ha effettuato in totale n. 264 inserimenti nella Banca Dati Nazionale del DNA.

Sono stati registrati, su tutto il territorio nazionale, un totale di n. 222 match tramite la Banca Dati DNA, di cui n. 57 con le Banche Dati estere.

Genetica forense

Il laboratorio di Genetica Forense ha effettuato complessivamente accertamenti su un totale di n. 2748 reperti e n. 4390 tracce genetiche.

Falso documentale

Nel 2023, la sezione Falso Documentale e Indagini Grafiche ha effettuato attività su n. 91 fascicoli, per un totale di n. 1.412 analisi, con individuazione del falso in n. 43 casi.

OPERAZIONI DI RILIEVO

SOCCORSO PUBBLICO

17 maggio FORLÌ – Personale delle Volanti ha tratto in salvo una donna rimasta avvinghiata ad un albero per evitare di essere travolta dall’esondazione del fiume Ronco. Gli operanti hanno raggiunto la donna a bordo di un trattore, per poi affidarla alle cure mediche del personale del 118.

30 ottobre RIETI – Gli operatori della Volante dopo complesse ricerche hanno tratto in salvo una donna in condizione di grave ipotermia dopo che, in forte stato di alterazione psicologica, aveva tentato il suicidio gettandosi nel fiume Velino.

11 novembre Ladispoli (RM) – Personale del comparto del controllo del territorio, dopo diverse ore di ricerche, ha rintracciato in un campo coltivato un leone che era fuggito da un circo.

8 dicembre Tivoli (RM) – Personale del comparto del controllo del territorio, unitamente agli operatori dei Vigili del Fuoco, a seguito di un incendio sviluppatosi presso il locale ospedale, ha tratto in salvo i pazienti intrappolati dalle fiamme e dal fumo.

26 dicembre PAVIA – Gli operatori della Volante hanno tratto in salvo una ragazza di 15 anni in stato di grave ipotermia che aveva tentato il suicidio gettandosi nel fiume Ticino.

OPERAZIONI ALTO IMPATTO

il 27 ed il 28 settembre 2023 è stata condotta una operazione che ha interessato i centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andria e Bitonto;

il 10 novembre 2023 è stata condotta una operazione nelle province di Barletta Andria Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato, Reggio Calabria e Trapani, finalizzata alla repressione del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in condizioni di bisogno;

il 15 dicembre 2023, è stata condotta una operazione nelle province di Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e dello street bullying.

Di seguito, un prospetto riepilogativo dei risultati operativi conseguiti.

Giorno Perquisizioni arresti deferimenti in stato di libertà Persone controllate

ACCERTAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI

Disaster victim IdentificationNell’ambito delle attività di identificazione di vittime in occasione di disastri, sia a livello nazionale che internazionale, fondamentale è stato il supporto fornito dalla Polizia Scientifica nei seguenti eventi:

Terremoto in Turchia e Siria, verificatosi nella notte fra il 05 e il 06 febbraio 2023, ove è stata effettuata l’identificazione del corpo del connazionale, Angelo Zen;

Naufragio di un’imbarcazione in località Steccato di Cutro del 26/02/2023: il Gabinetto regionale di Palermo e di Reggio Calabria ha identificato 6 cadaveri o resti cadaverici a seguito di prelievo e analisi dei DNA, attraverso le comparazioni e i calcoli effettuati.

TECNOLOGIE E PROGETTUALITÀ

Nel 2023, il comparto controllo del territorio ha incrementato l’utilizzo e l’efficacia delle tecnologie in uso, prevedendo, tra le altre cose, l’impiego sempre più massivo di tablet, telecamere, software di analisi, armi (Taser) e dotazioni speciali, veicoli con dotazioni di sicurezza particolarmente avanzate, nonché “app” dedicate.

ARMA A IMPULSI ELETTRICI (TASER X2)

Il numero di utilizzi totali del “Taser”, dall’avvio della progettualità nel 2022, è di 1168, dei quali solo nel 2023 è di 531. In particolare, nel 2023 sono state segnalate 168 estrazioni, 104 attivazioni del warning-arc e 256 utilizzi completi. È in fase di avvio un tavolo tecnico interforze per valutare l’adozione di un modello di arma più avanzato (TASER X10).

SCUDO

Introdotto nel 2021, costituisce un valido supporto per la valorizzazione di episodi di litigiosità in ambito familiare migliorando concretamente l’efficacia degli interventi da parte delle Volanti. Dalla sua attivazione sono state inserite circa 170.600 schede, di cui circa 80.000 solo nell’anno 2023.

YOUPOL

Nel 2023 sono state ricevute 34.756 segnalazioni attraverso l’app. YouPol delle quali 1.820 per “bullismo”, 10.870 per “droga”, 1.610 per “violenza domestica” e 20.456 per segnalazioni di “Altro”.

INIZIATIVE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE E VITTIME VULNERABILINel quadro della progettualità “Questo non è amore”, la Direzione Centrale Anticrimine ha realizzato, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), la 7^ edizione dell’opuscolo dal titolo “Questo non è amore” contenente informazioni sul fenomeno e sugli strumenti utili alla prevenzione e al contrasto della violenza, che è stato distribuito, su larga scala, su tutto il territorio nazionale e pubblicato sul sito istituzionale http://www.poliziadistato.it. Quest’anno la pubblicazione si apre con una frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È proseguita la campagna #SicurezzaVera con il rinnovo del Protocollo d’intesa, nell’ottobre 2023, tra DAC, FIPE-CONFCOMMERCIO Federazione Italiana Pubblici Esercizi e il Gruppo Donne Imprenditrici di FIPE-CONFCOMMERCIO. Il Progetto vede, peraltro, il coinvolgimento della EGP- FIPE, Esercenti Giochi Pubblici e delle imprese aderenti alla SILB-FIPE, Associazione italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, con la possibilità di partecipazione al Progetto di tutti gli altri imprenditori delle Associazioni nazionali aderenti alla Federazione.