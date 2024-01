(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Comunicato stampa 6 gennaio 2024

A JESOLO IL VILLAGGIO DI NATALE SEMPRE CONNESSO

Potenziata la copertura nell’area allestita tra piazza Mazzini e piazza Aurora, fibra ottica anche al centro anziani “Sandro Pertini”

Il Villaggio di Natale di Jesolo si fa sempre più smart . Sono state migliaia le connessioni alla rete wifi cittadina registrate in queste settimane, soprattutto nell’area allestita per le festività tra piazza Mazzini e piazza Aurora che chiuderà i battenti domani, domenica 7 gennaio. Proprio questa è una delle zone di Jesolo dove l’amministrazione ha potenziato la copertura di rete in questo periodo avviando una sperimentazione che sta confermando i buoni risultati ottenuti durante i mesi estivi e che prevede ulteriori fasi di ampliamento e potenziamento nei mesi a venire.

La decisione di potenziare la copertura deriva, infatti, dal rilancio del progetto “Jesolo Connected” . Da molti anni sulla città di Jesolo è attiva una rete per l’accesso al wifi pubblico, cresciuta nel corso del tempo fino ad estendersi su tutto il litorale e a coprire anche alcune aree del centro storico. Tradizionalmente gestita in collaborazione con Federconsorzi, proprio all’inizio della stagione estiva si è registrato il fallimento della società fornitrice della connessione e della manutenzione della rete. La situazione si è presentata da subito molto grave, considerato che alcuni nodi critici della rete non erano nelle condizioni tecniche per poter essere utilizzati. L’assessorato ai Sistemi informativi e smart city ha quindi promosso la sottoscrizione di un diverso accordo di collaborazione con Federconsorzi, facendosi carico di provvedere alla manutenzione e al potenziamento della rete che copre le principali piazze del lido di Jesolo, piazza I Maggio e gli edifici pubblici. Tra gli interventi decisi dall’amministrazione, anche l’estensione della rete di fibra ottica al centro anziani “Sandro Pertini”.

L’assessorato si è inoltre dotato di una piattaforma dashboard per monitorare il numero delle connessioni e il traffico dati. I risultati sono stati da subito sorprendenti: dall’avvio del servizio (15 luglio) ad oggi abbiamo registrato oltre 389.000 connessioni, con un picco di 8.000 connessioni nella giornata di Ferragosto. Il traffico generato è pari a oltre 26 milioni di MBytes scaricati . Il monitoraggio non raccoglie dati personali né è abilitato per le attività di profilazione. I dati sono quindi raccolti in forma aggregata, nel pieno rispetto della privacy dei nostri utenti. Dalle statistiche si rileva chiaramente che il servizio gode di grande interesse non solo presso i turisti, ma anche dei cittadini: sono infatti centinaia gli accessi giornalieri che si registrano negli edifici pubblici e nel resto della rete comunale che serve l’area del centro storico.

Forte di questo successo, l’amministrazione ha deciso il potenziamento della rete nelle aree delle manifestazioni natalizie mediante installazione temporanea di ripetitori del segnale, lungo via Silvio Trentin, a servizio del Villaggio di Natale e nella zona alle spalle di piazza Brescia che ospita lo Jesolo Sand Nativity . Anche in questo caso la scelta si è rivelata vincente: nel solo ponte dell’Immacolata gli accessi giornalieri sono triplicati rispetto alla media mensile.

“In un contesto nel quale tutti hanno sempre con sé il proprio smartphone e centinaia di gigabyte a disposizione per connettersi, il servizio wifi della Città di Jesolo è utilizzato ogni giorno da centinaia di utenti che nei mesi estivi diventano migliaia sfruttando una rete solida ed estremamente sicura – dichiara il vicesindaco e assessore alla smart city, Luca Zanotto -. Da qui la decisione di garantire tale servizio anche nel periodo delle festività natalizie, in cui Jesolo conosce flussi turistici paragonabili a quelli dei mesi estivi. Prima ancora, però, un passo fondamentale è stato compiuto connettendo con la fibra ottica il centro Pertini. Un servizio importante per i suoi utenti ma anche base per consentire usi funzionali diversi come, ad esempio, farne sede temporanea di selezioni e concorsi qualora ce ne fosse la necessità”.

“Con l’amministrazione comunale si sta camminando di pari passo per arrivare ad un potenziamento della linea wifi, come servizio imprescindibile per i nostri ospiti – commenta Antonio Facco, presidente Federconsorzi Arenili Jesolo -. D’altra parte è giusto ricordare che Jesolo è stata la prima spiaggia dell’Alto Adriatico, e probabilmente non solo, a fornire questo servizio, in forma gratuita, ai turisti lungo tutto l’arenile. La tecnologia e le esigenze non si fermano, è vero, per questo è giusto intervenire; da parte nostra con la manutenzione e il potenziamento della rete lungo l’arenile. Abbiamo messo a bilancio degli investimenti, che saranno utilizzati entro la prossima stagione. Nel frattempo colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Luca Zanotto, e i suoi uffici, a cominciare dalla dirigente, che hanno dimostrato disponibilità su questo fronte, consapevoli che si sta lavorando per dare, tutti insieme, sempre maggiore qualità nei servizi ai nostri ospiti”.

