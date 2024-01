(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, nel fine settimana le gare del decimo turno

05 Gennaio 2024

SERIE A ELITE MASCHILE, NEL FINE SETTIMANA LE GARE DEL DECIMO TURNO

Roma – Il 2024 della Serie A Elite Maschile si apre con gli anticipi della decima giornata di campionato. Nel primo match del 6 gennaio (in diretta su DAZN con calcio d’inizio alle 14:00), i Rugby Lyons ospitano al Beltrametti i campioni d’Italia di Rovigo, che proveranno a vincere per andare in testa alla classifica, in attesa deil big match del 7 gennaio tra l’attuale capolista Viadana e il Petrarca. D’altro canto, i Lyons cercano punti importanti contro un’avversaria di livello, con l’obiettivo di uscire dalle zone basse della classifica e di riagganciare il treno delle squadre che al momento si trovano più in alto.

Nel secondo scontro di giornata (in diretta su DAZN e RaiSport, con calcio d’inizio alle 15:00) le Fiamme Oro giocheranno allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro Valorugby. Le due formazioni sono divise da un solo punto in classifica e proveranno a spuntarla per rimanere nella scia delle inseguitrici.

Nei posticipi domenicali si affronteranno Colorno-Mogliano (calcio d’inizio ore 14.00) e Viadana-Petrarca (calcio d’inizio ore 14.30).

Serie A Elite Maschile – anticipi X giornata

Sabato 6 gennaio

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti, ore 14.00 – Diretta DAZN

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ R. Rovigo

Reggio Emilia, Stadio Mirabello, ore 15.00 – Diretta DAZN e RaiSport

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Domenica 7 gennaio

Colorno, HBS Stadium, ore 14.00 – Diretta DAZN

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Viadana, Stadio Zaffanella, ore 14.30 – Diretta DAZN

Rugby Viadana 1970 v Rugby Petrarca

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Rugby Viadana 1970 28; Femi-CZ R.Rovigo 27; Rugvby Petrarca 26; HBS Colorno 24; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Rugby Lyons 15; Rangers Vicenza 2.

LE ULTIME DALLE SEDI

SITAV RUGBY LYONS

A suonare la carica per i Lyons è il Capitano, Lorenzo Maria Bruno: “Abbiamo tanti bei ricordi legati alle ultime sfide con Rovigo, ma tali rimangono. Sarà una partita fondamentale e non possiamo permetterci di pensare a quello che è stato il passato. Dovremo affrontare questa gara come fosse una finale, consapevoli che dall’altra parte avremo una formazione di altissimo livello, che è campione d’Italia in carica e che sarà pronta a farci pagare ogni errore. Dovremo far attenzione ad ogni minimo dettaglio per sfruttare al massimo tutte le occasioni che ci conquisteremo, e d’altra parte essere forti in difesa per non concedere nulla agli avversari. Abbiamo passato due settimane di allenamento molto positive prima di questa partita, e da parte di tutti i ragazzi c’è stata una grande disponibilità e attenzione al preparare al meglio questa sfida che per noi è fondamentale. Speriamo tutti di avere grande sostegno da parte del nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto in questa stagione nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato”.

La formazione: Biffi; Cuoghi, Paz, Conti, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Cissè, Mannelli; Cemicetti, Pisicchio; Morosi, Minervino, Acosta. A disposizione: De Rossi, Tripodo, Aloè, Moretto, Filoni, Bance, Via A., Del Bono

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Ci aspettiamo una battaglia fisica e soprattutto mentale.” – commenta il coach degli avanti rossoblù Davide Giazzon – “L’obiettivo è di riconfermarci con la stessa concentrazione che abbiamo avuto nell’ultimo match giocato, quello con il Petrarca. Fisicamente siamo preparati, ma la vera prova del match sarà avere una solidità mentale individuale e di gruppo. Il nostro carattere sarà fondamentale”.

La formazione: Diederich Ferrario; Vaccari, Moscardi, Dogliani, Elettri; Atkins, Chillon; Casado Sandri, Sironi, Meggiato; Steolo, Ferro (cap); Walsh, Giulian, Leccioli.

A disposizione: Cadorini, Quaglio, Swanepoel, Zottola/Cosi, Ortis, Lubian, Boscolo, Lertora.

VALORUGBY EMILIA

La formazione: Farolini; Resino, Majstorovic, Schiabel, Colombo; Ledesma, Renton(c); Amenta, Nasove, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Mazzanti. A disposizione: Diaz, Garziera, Mattioli, Gerosa, Ruaro, Tavuyara, Pagnani, Silva Soria.

FIAMME ORO RUGBY

“Abbiamo avuto quattro settimane per preparare al meglio questo match, siamo riusciti a recuperare alcuni infortunati, ma l’epidemia influenzale purtroppo non ci permetterà di schierare alcuni giocatori – ha dichiarato l’assistant coach, Alessandro Forcucci – Ma siamo stati fortunati, perché il nostro settore giovanile ci è venuto in aiuto dandoci sei ragazzi della Under18 che in queste quattro settimane si sono allenati con noi, dimostrandosi pienamente all’altezza di giocarsi un posto in prima squadra, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dalle nostre Under; infatti, uno di loro, Alessio Pensieri, sabato farà il suo esordio dalla panchina con la maglia cremisi. Il Valorugby ha una rosa molto profonda e meriterebbe di certo di stare in una posizione in classifica migliore della attuale; sabato a Reggio, stando alle previsioni meteo, troveremo un campo particolarmente appesantito dalla pioggia, condizione che favorisce i nostri avversari che fanno della lotta nei punti d’incontro e dei drive il proprio punto di forza. La chiave della partita per noi sarà di certo il cercare di essere il più disciplinati possibile per non permettere al Valorugby di stare troppo nei nostri 22, ma anche la conquista e il gioco al piede saranno fondamentali”.

La formazione: Menniti-Ippolito; D’Onofrio G., Gabbianelli, Vaccari, Forcucci; Canna (cap.), Piva; De Marchi, Angelone, Drudi; Fragnito, Chiappini, Romano, Moriconi, Barducci. A disposizione: Taddia, Iovenitti, Mancini-Parri, Stoian, D’Onofrio U., Tomaselli, Di Marco, Pensieri

