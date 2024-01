(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *QATARGATE, RUSPANDINI (FDI): DOPPIA MORALE DA VANGELO SECONDO PD*

“Con l’iniziativa del deputato Andrea Orlando che porta in Parlamento il

Qatargate, il PD continua a esibire una doppia morale a dir poco

discutibile. In queste ore apprendiamo che per l’eurodeputato Cozzolino, al

centro di una vicenda vergognosa che danneggia la credibilità

internazionale dell’Italia costruita negli anni, valgono le prerogative e

le guarentigie che per altri diventano uno scudo vergognoso. Manettari e

giustizialisti verso gli avversari politici, ma iper-garantisti verso i

propri compagni di partito e schieramento: vanno ora in onda i due due pesi

e le due misure dal vangelo secondo PD”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Massimo Ruspandini.

Roma, 5 gennaio 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei