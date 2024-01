(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *GOVERNO, MESSINA (FDI) A NAPOLI: METTA DA PARTE GIOCO TRE CARTE*

“Le opposizioni la smettano di giocare, soprattutto con le dichiarazioni.

L’ex parlamentare Napoli ha dato dell’illusionista al presidente dei

deputati di Fdi, Foti, eppure farebbe bene a mettere da parte il gioco

delle tre carte con le parole: il nostro capogruppo infatti ha specificato

come ad aumentare sia stata la disponibilità del reddito. Oltre a mettersi

l’animo in pace per i successi raggiunti dal governo Meloni, Napoli farebbe

bene a leggere le agenzie stampa per intero e non fermarsi ai titoli”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Manlio Messina.

Roma, 5 gennaio 2024