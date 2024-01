Comunicato stampa del Comune di Dolo di venerdì 5 gennaio 2024: Intensificati i controlli antiborseggio da parte della Polizia Locale.

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 L’amministrazione comunale ha intensificato i controlli antiborseggio da

parte della Polizia Locale durante i mercati settimanali del venerdì in

Piazza Mercato.

Spiega il*Sindaco Gianluigi Naletto* “/Anche a seguito di alcune

segnalazioni, si è provveduto ad implementare il servizio a piedi degli

agenti della polizia locale all’interno del piano di controllo

dell’ordine pubblico e della sicurezza comunale./

/Durante i prossimi eventi in programma, inoltre, sarà garantito un

attento e diffuso presidio delle forze dell’ordine sul capoluogo e sulle

frazioni, attraverso una puntuale e sinergica azione di coordinamento

tra la polizia locale e la tenenza dei carabinieri./

/Nel corso delle festività, fondamentale è stata la collaborazione della

cittadinanza per alcune importanti azioni di prevenzione e contrasto di

alcuni eventi criminosi, oltre ad alcuni significativi interventi a

tutela della salute di cittadini anziani soli in casa./

/L’aiuto di tutti è davvero importante./”

