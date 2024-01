(ACON) SICUREZZA. MORETTI-CAPOZZI: SPIAGGIA MONFALCONE, GRAVI PAROLE SINDACA

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 5 gen – “Alle parole arroganti della sindaca

Cisint non risponderemo. Con la nostra interrogazione, invece, ?

la sindaca stessa a sconfessarsi”.

Cos? in una nota il capogruppo del Partito democratico, Diego

Moretti, e la consigliera regionale del M5S, Rosaria Capozzi,

sulle parole della sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint,

riguardo la loro richiesta di accesso agli atti presentata in

Capitaneria di Porto e Comune sul tema della sicurezza della

societ? titolare della concessione balneare di Marina.

“? grave – sottolineano i consiglieri regionali – che

un’istituzione come quella del sindaco, garante della sicurezza

dei suoi cittadini, liquidi la mancanza dei requisiti di legge

per quanto riguarda il servizio di salvataggio della societ?

balneare con il semplice fatto che tanto non si ? verificato

alcun incidente, confermando, quindi, indirettamente, la

violazione. Altrettanto grave ? che la sindaca dimentichi o che

addirittura capiti a sua insaputa, di firmare un’ordinanza per

disciplinare le strutture balneari e i relativi obblighi dei

concessionari”.

“Si tratta di un documento che incarica la stessa Polizia locale,

oltre alla Capitaneria di Porto, di far osservare le richieste

necessarie a tutelare la sicurezza ed accertare le violazioni

assieme agli altri organi di Polizia. In altre parole, anche la

Polizia Locale di Monfalcone ?, ed era, competente ad agire”

aggiungono i consiglieri.

Moretti e Capozzi continuano: “La sindaca Cisint, anzich? fare

inutili polemiche, faceva prima ad ammettere che non erano stati

fatti i controlli previsti dall’ordinanza comunale, se per fare

giustizia sono dovuti intervenire semplici cittadini per

segnalare la questione alla Capitaneria”.

“Dispiace che, quando non sa cosa dire, Cisint, per sviare

l’attenzione, indichi il dito guardando la luna, riferendosi a

‘quelli di prima’ pur governando non da sette mesi, ma da sette

anni oppure citando le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato

sull’affidamento della concessione di Marina Nova, oggetto di un

contenzioso: tutti temi che non hanno nulla a che vedere con

l’oggetto dell’interrogazione. Ancora una volta dalla prima

cittadina di Monfalcone solo polemiche strumentali, che non

garantiscono l’uguaglianza nemmeno nelle regole sulle concessioni

balneari”.

ACON/COM/mt

051527 GEN 24