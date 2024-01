Mercanti (PD): “Lucca alla ribalta nazionale grazie all’estremismo di destra che invita l’ideologo di Putin”

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Valentina Mercanti (PD): “Lucca ancora una volta alla ribalta nazionale grazie all’estremismo di destra che invita l’ideologo di Putin, Dugin, a tenere una conferenza in città. L’amministrazione comunale deve prendere le distanze pubblicamente da questa situazione inquietante”

A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti.

“Prendere le distanze subito dall’evento programmato dall’associazione Vento dell’Est, presieduta da un esponente di Casapound, per il prossimo 27 gennaio – Giorno della Memoria dell’Olocausto – all’Hotel Guinigi, al quale è stato invitato a partecipare anche Aleksandr Dugin, uno dei più noti ideologi del Cremlino, ispiratore di una politica estremista antidemocratica e antioccidentale, fervente sostenitore dell’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina. Lucca non può tornare nuovamente alla ribalta nazionale e internazionale a causa di un estremismo crescente che non appartiene alla storia della nostra città. È inquietante il fatto che tutti questi soggetti decidano di venire a Lucca a tenere le proprie conferenze, come se avessero riconosciuto nella nostra città un luogo fertile dove amplificare messaggi di intolleranza”.

“Sarò sempre per la libertà di espressione – conclude – e proprio per questo non è possibile accettare che Lucca diventi luogo dove personaggi che portano avanti posizioni di violenza, sopraffazione e mancanza di rispetto trovino un microfono e un podio da cui parlare. Ed è altrettanto necessario che l’amministrazione comunale guidata da Mario Pardini condanni questa iniziativa, faccia sentire la propria voce, perché questa vicenda rischia di diventare l’ennesima insostenibile figuraccia per Lucca, e ribadisca il proprio sostegno all’Ucraina”.