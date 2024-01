Il 6 gennaio romba in moto la Befana dei Bikers against Child Abuse

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Motobefana 2024, organizzata dai Bikers against Child Abuse.

Solo in caso di forte maltempo potrebbe essere annullato l’itinerario

motociclistico, ma l’associazione Baca si riserva di valutare le condizioni

effettive al momento del ritrovo sul Pubblico Passeggio, nella mattinata di

sabato 6.

Il percorso delle due ruote si snoderà tra le 10 e le 11, dal Facsal verso

via Genova, via XXIV Maggio, raggiungendo piazzale Torino e di qui via

Taverna fino a piazza Borgo, per poi svoltare in via Campagna, proseguire

lungo via XXI Aprile e via Emilia Pavese sino alla rotatoria di via

Einaudi, percorrendo quest’ultima e imboccando poi la Tangenziale sino alla

Besurica. Da via Turati, via Fioruzzi e via De Longe si rientrerà in

Tangenziale uscendo nella zona di corso Europa, dirigendosi verso via

Conciliazione, via Manzoni, via Colombo sino a Barriera Roma, dove le

motociclette svolteranno in viale Patrioti per poi raggiungere Stradone

Farnese e da qui, in via Giordani, piazza Sant’Antonino, per una sosta di

saluto della Befana a tutti i bambini presenti.

Il ritorno al Pubblico Passeggio avverrà lungo via Scalabrini, via Torta e

piazzetta San Paolo, Stradone Farnese, via IV Novembre e da lì, a Barriera

Genova, al punto di partenza sul Facsal.