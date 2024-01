(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 “Ginger & Fred” rinviato a febbraio 2024 al Teatro Comunale

Lo spettacolo con Monica Guerritore e Pietro Bontempo

Lunedì 12 febbraio 2024 | ore 20,30

Martedì 13 febbraio 2024 | ore 20,30

Mercoledì 14 febbraio 2024 | ore 16,00

Ferrara, 4 gennaio 2024 – Lo spettacolo “Ginger & Fred”, con Monica Guerritore e

Pietro Bontempo, previsto al Teatro Comunale di Ferrara nei giorni 5, 6 e 7 gennaio, è stato

riprogrammato nelle date di lunedì 12 febbraio alle ore 20.30, martedì 13 febbraio alle ore

20.30 e mercoledì 14 febbraio alle ore 16.

Gli abbonamenti ‘turno completo prosa 23|24’, i ‘carnet 8’ e i biglietti singoli acquistati

per la data di venerdì 5 gennaio sono validi per la data di lunedì 12 febbraio alle ore 20.30.

I ‘carnet 8’ e i biglietti singoli acquistati per la data di sabato 6 gennaio sono validi per

la data di martedì 13 febbraio alle ore 20.30.

I ‘carnet 8’ e i biglietti singoli acquistati per la data di domenica 7 gennaio sono validi

per la data di mercoledì 14 febbraio alle ore 16,00.

È possibile cambiare il giorno dello spettacolo compatibilmente alla disponibilità dei

posti rivolgendosi alla biglietteria del teatro.

Per ulteriori informazioni contattare la biglietteria del teatro, in Corso Martiri della

Libertà 21. La biglietteria è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e

16-19), giovedì mattina (ore 10-13), domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di

programmazione fino all’inizio degli spettacoli.