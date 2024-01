[Comune Palermo] Figuccia: “Pieno sostegno alla Giunta Lagalla, ma non nascondiamo la testa sotto la sabbia”

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 «Mi stupiscono le dichiarazioni del segretario regionale del mio partito

che ribadiscono pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco

Lagalla, come se fotografare criticità evidenti fisse indice di dissenso

politico.

L’azione politica presuppone, in primis, il rispetto dei ruoli e in virtù

della mia carica elettiva, ritengo di avere il dovere di essere garante dei

cittadini, e, se è il caso, anche intervenendo per migliorare le azioni del

governo cittadino e le conseguenti ricadute sul territorio.

Riprendendo la celebre frase di Andreotti: “Giù le mani da De Mita”, direi

giù le mani da Lagalla, per ribadire che nessuno intende attaccare il

sindaco, ma semmai vigilare perché le cose vadano bene nell’interesse dei

palermitani.

Se c’è qualcosa che non va, non credo che sia producente mettere la testa

sotto la sabbia, anzi segnalarla e cercare di migliorarla.

Nessuna polemica, quindi, ma desiderio forte e imprescindibile di

esercitare il mandato consiliare sempre dalla parte dei cittadini».

Lo dichiara Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e

presidente della Terza Commissione consiliare.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo