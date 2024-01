[Comune Palermo] Concerto di Capodanno, nota stampa consiglieri di Oso, Progetto Palermo, Partiti Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 INTERROGAZIONE

con risposta scritta

al Prof. Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo

a Pietro Cannella, assessore allo Spettacolo ed eventi culturali

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

VISTO l’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali) che statuisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le

notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono

tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

VISTE le decisioni e i pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che “ai sensi degli artt. 10 e 43 del

decreto legislativo n. 267/90, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali

non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le

notizie e le informazioni in loro possesso” (decisione 27 marzo 2013) e che “il consigliere comunale

non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si

ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato

all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi” (parere 27 marzo 2013).

VISTO l’art. 54 dello Statuto del Comune di Palermo secondo il quale “i Consiglieri hanno diritto

di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale, dalle aziende ed

enti da questa dipendenti o controllati, dalle Circoscrizioni; avere tutte le informazioni necessarie

all’esercizio del mandato, anche in forma diretta; ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti;

libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative pertinenze”.

IN RIFERIMENTO alla Festa di Capodanno 2023/2024

PREMESSO che nel documento Proposta Artistica Capodanno 2023/2024 Palermo di Puntoeacapo

srl, nel paragrafo dedicato alla offerta economica è precisato che la stessa, pari a € 456.500,00, include

anche i servizi di:

• “Impianto audio e luci, strumentazione, personale tecnico, lighting design, ingegneri del

suono

• Gestione prove artistiche e tecniche, prova generale e concerto”

E CONSIDERATO che sono state registrate numerose inadeguatezze tecniche che hanno

danneggiato la qualità dello spettacolo soprattutto durante l’esibizione di Elodie, performance

centrale della Proposta Artistica Capodanno 2023/2024 Palermo di Puntoeacapo srl, visibilmente

infastidita dai problemi tecnici

E PREMESSO che nel documento Proposta Artistica Capodanno 2023/2024 Palermo di

Puntoeacapo srl, nel paragrafo ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE si precisa che:

“Il Giornale di Sicilia, sarà il media partner che abbiamo individuato per il nostro progetto

del Capodanno a Palermo, il quotidiano di informazione più diffuso in Sicilia, del gruppo

Società Editrice del sud che include nel proprio network: Gazzetta del Sud, RTP, Antenna

dello Stretto, Giornale di Sicilia, TGS, RGS. La copertura mediatica includerà tutta la regione

Sicilia e toccherà la Calabria. Si pianificherà una strategia di comunicazione efficace

combinando campagna digitale e tradizionale in grado di garantire massima risonanza

all’evento coordinata da un capillare lavoro dell’ufficio stampa della Puntoeacapo srl”

E nel paragrafo IL CAPODANNO IN DIRETTA TELEVISIVA E PAGINE SOCIAL si precisa che:

“Tgs una delle televisioni più seguite in Sicilia, trasmetterà in esclusiva la diretta della Notte

di Capodanno e promuoverà i contenuti del grande evento nelle varie fasce orarie delle

edizioni giornaliere.”

E CONSIDERATO che la diretta di Tgs non ha riguardato l’esibizione di Elodie, performance

centrale della Proposta Artistica Capodanno 2023/2024 Palermo di Puntoeacapo srl, provocando

un grave danno ai tanti palermitani che non avendo potuto partecipare fisicamente all’evento in

piazza, viste le restrizioni imposte per motivi di sicurezza, speravano di poterlo fare attraverso la

diretta televisiva, come annunciato e come previsto nella Proposta Artistica Capodanno 2023/2024

Palermo di Puntoeacapo srl

Tutto ciò premesso e considerato risulta evidente il grave danno arrecato alla città di Palermo, sia

materiale che di immagine, anche in riferimento alle finalità dichiarate

• “come sancito dall’art. 2 del vigente Statuto, lo sviluppo e la fruizione collettiva del

patrimonio culturale rientrato tra le finalità istituzionali del Comune di Palermo.

Considerato che la realizzazione della festa di Capodanno 2023/2024 assume indubbia

importanza dotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito, determinando un vantaggio

per l’Amministrazione Comunale e che, per converso, la sua mancata organizzazione

costituirebbe un grave danno di immagine per la Città, anche per le ricadute negative che ciò

comporterebbe in termini di attrattività turistica”

• “che per i motivi sopra esposti la realizzazione della festa del Capodanno 2023 assume

indubbia importanza sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito, costituendo una

possibile leva per il suo sviluppo culturale e sociale, determinando pertanto un vantaggio

per l’Amministrazione Comunale

che la mancata realizzazione della manifestazione in oggetto determinerebbe un grave danno

all’immagine della Città, anche per le ricadute negative che ciò comporterebbe in termini di

attrattività turistica”

(Cfr Delibera di Giunta n. 393 del 15/12/2023);

ai sensi e per gli effetti dei richiamati commi legislativi

CHIEDONO DI CONOSCERE IN FORMA SCRITTA

Come sia stato valutato e quanto ammonti il danno causato dalle carenze e/o negazioni

del servizio;

Se l’Amministrazione Comunale abbia già provveduto con la richiesta di risarcimento

oppure abbia intenzione di procedere e quando;

Se alla base dei disservizi verificatisi siano riscontrabili responsabilità politiche e/o

interne all’amministrazione comunale.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dei richiamati commi legislativi,

CHIEDONO DI RICEVERE COPIA

• Della documentazione relativa alla valutazione e quantificazione del danno subito;

• Delle altre 6 proposte artistiche pervenute in risposta all’Avviso Esplorativo, oltre a quella

di Puntoeacapo scelta dalla Giunta Municipale.

La presente interrogazione viene depositata in data 04/01/2024 e, ai sensi dell’art. 50 c. 5 del Regolamento del

Consiglio Comunale, la risposta deve essere fornita all’interrogante entro 30 giorni (03/02/2024) e di essa è

data comunicazione al Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale della seduta del Consiglio.