(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

Balneari: Simiani (Pd), con governo Meloni 15 mesi persi

“Anche sui balneari Giorgia Meloni si comporta come se fosse sempre all’opposizione e non al governo del paese da 15 mesi. Dopo le promesse in campagna elettorale, da quasi un’anno e mezzo siamo sempre nell’incertezza e con le responsabilità scaricate tutte sui comuni. Occorre ora ripartire da proposte concrete, come ha da sempre fatto il Pd ormai da anni: le procedure di evidenza pubblica dovranno riconoscere il valore aziendale dell’impresa, salvaguardare i livelli occupazionali, valorizzare le peculiarità acquisite, promuovere le forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali e le professionalità presenti sia dai concessionari sia dai gestori, oltre al ruolo sociale sul territorio. Se ancora oggi il settore ha perso competitività la colpa è soltanto di Giorgia Meloni”. Così Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Bilancio della Camera.

Roma, 4 gennaio 2024