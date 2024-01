(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 4 gennaio 2024

Oggetto: A Palazzo Farnese, tra visite guidate e laboratori didattici, si celebra

l’Epifania

Conto alla rovescia per gli appuntamenti che attendono i visitatori di Palazzo Farnese

sabato 6 gennaio, in occasione dell’Epifania.

Sar proprio questo il filo conduttore della prima delle quattro visite guidate (incluse

nel biglietto di ingresso ai Musei Civici) in programma nella giornata festiva, quando

tutte le collezioni – così come la mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una

Regina” – saranno accessibili con orario continuato dalle 10 alle 18. Alle 10.15,

infatti, partirà l’itinerario “Arrivano i Magi”, alla scoperta dell’iconografia delle tre

figure tra le opere esposte nelle sale della Pinacoteca, mentre alle 11.45 è in

calendario la visita al cortile, alla cittadella viscontea e alla Sezione delle Carrozze;

nel pomeriggio, alle 15 il percorso dedicato al Museo Archeologico e alle 16.30 il

focus sulla Sezione Civica e la Pinacoteca.

esaurimento dei posti disponibili.

I recapiti per l’adesione sono gli stessi, ma il costo simbolico è di due euro ciascuno,

per il laboratorio didattico che si terrà sabato 6 in due turni, dalle 15 alle 16.30 per i

bambini dai 6 ai 10 anni (per un massimo di 12 posti) e dalle 16.30 per le famiglie

con figli dai 4 ai 6 anni d’età (sino a 10 bambini, ognuno accompagnato da non più di

due adulti). Il titolo non poteva che essere “L’Epifania che tutte le feste si porta via” e

sarà occasione per raccontare, seduti di fronte al dipinto “Adorazione dei Magi” del

Merano, conservato in Pinacoteca, storie e leggende che indagano se i Magi fossero

davvero tre, se fossero re o sapienti che scrutavano il cielo per trovare Dio, se vi sia

qualche fondamento nella narrazione che li associa a una vecchina riluttante destinata

a diventare la Befana che porta i doni ai più piccoli. Non mancherà un laboratorio

creativo in cui tutti i bambini potranno realizzare la propria speciale stella cometa.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA