(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Massa Lombarda, 3 gennaio 2024

MASSA LOMBARDA: ANDREA DI MARCO ALLA SALA DEL CARMINE

Sabato 6 gennaio torna la rassegna teatrale “Una Massa di Risate”

Dopo il successo delle prime due serate con Leonardo Manera e Maria Pia Timo, apre il nuovo anno della rassegna teatrale “Una Massa di Risate” il comico Andrea Di Marco. Lo spettacolo dal titolo “Andrea Di Marco Show” si terrà sabato 6 gennaio alle ore 21 presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda.

Andrea Di Marco è un comico, musicista, attore e autore genovese, volto di Zelig, Colorado, Mai dire Martedì, Ciro il figlio di Target, Comedy Central e Quelli che il calcio. Membro del collettivo Bruciabaracche, Di Marco è attivissimo sul web: è il volto e fondatore del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito diventato subito virale sui social e ancora ora molto seguito.

Il suo spettacolo dal titolo “Andrea Di Marco Show” è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo. Durante lo spettacolo ci si trova a cantare come davanti ad un falò in una sera d’estate. A volte si intrufolano nello spettacolo personaggi di dubbia moralità come Don Giorgione, parroco ignorante in materia religiosa (anzi, ignorante in generale) ma molto ferrato in questione di marketing, e un sedicente cantautore dal nome Giuseppe Povia.

Nel nuovo anno “Una massa di Risate” proseguirà con Claudio Lauretta (sabato 24 febbraio) e Marco Marzocca (sabato 16 marzo).

BIGLIETTI:

1° SETTORE POLTRONE: intero € 14 – ridotto € 12

2° SETTORE SEDIE: intero € 12 – ridotto € 10

RIDUZIONI:

– giovani fino a 25 anni

– over 65 anni

– Soci LA BCC Ravennate, Forlivese e Imolese

Vendita biglietti su ciaotickets.com

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.30 presso la Sala del Carmine.

UFFICIO STAMPA

Comune di Massa Lombarda