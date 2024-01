(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 MANOVRA. TREMAGLIA (FDI): DEGNI, NECESSARI CHIARIMENTI

“È acclamato e confermato da lui stesso: le posizioni del consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, sono tutt’altro che imparziali, come invece dovrebbe essere chi ricopre un ruolo come il suo. Ecco perché come Fratelli d’Italia abbiamo ritenuto necessario presentare un’interrogazione parlamentare per chiarire la vicenda nelle sedi opportune. Nel rispetto dei ruoli istituzionali, a tutela anche di quelle opposizioni silenziose quando a ‘stonare’ è qualcuno che la pensa come loro. La Corte dei Conti è un organo costituzionale, non di partito, e in quanto tale va rispettata anzitutto da chi ne è membro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia.

