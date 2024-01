(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 **Giovedì 4 gennaio, il presidente Giani all’ospedale Santo Stefano di

Prato**

/Scritto da Redazione, mercoledì 3 gennaio 2024 alle 18:31/

Giovedì 4 gennaio, alle 10, il presidente della Regione Eugenio Giani

farà visita all’ospedale Santo Stefano di Prato (via Suor Niccolina

infermiera 20/22) per incontrare gli operatori sanitari nell’ambito della

campagna di ascolto avviata pochi giorni fa con la prima visita

all’ospedale di Orbetello.

