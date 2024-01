[Comune Palermo] Re: Consegnata la partitura dell’opera “La sirena di Palermo” scritta dal maestro Passantino, vincitore del concorso bandito dall’associazione “Teatro dei Ragazzi

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 *Si prega di prendere nota che il nome del maestro è SALVATORE PASSANTINO

(e non Francesco) come erroneamente indicato nel corpo del comunicato

stampa diffuso da questo ufficio alle 17.26 e che di seguito si ripropone

corretto. *

*GG*

*****

> COMUNICATO STAMPA

> *Andrà in scena il 20 e 21 novembre al Teatro Massimo di Palermo **l’opera

> “La Sirena di Palermo” per soli e coro voci bianche e orchestra giovanile,

> ispirata all’omonimo racconto di Gianni Rodari. Oggi a Palazzo Galletti la

> consegna della partitura scritta dal maestro Salvatore Passantino*

> *Di carbone e diamanti erano gli occhi dei bambini fermi ad ascoltare la

> sirena di Palermo, così come capaci di emanare una luce di festa quelli

> della sirena, la cui voce squillante sprizzava gioia e felicità.*

> Una fiaba senza tempo “*La Sirena di Palermo*” di Gianni Rodari che ora,

> grazie all’associazione ”Teatro dei Ragazzi”, nell’ambito del progetto

> “L’arte adotta un bambino”, che ha indetto un concorso per la

> composizione di un’opera fiaba in musica, diventa opera per soli e coro

> voci bianche e orchestra giovanile. A vincerlo è stato il giovane maestro

> *SALVATORE Passantino* che oggi, a Palazzo Galletti, *ha consegnato la

> partitura durante una cerimonia* allietata dall’esibizione dei giovani

> coristi e musicisti dell’associazione che offre ai ragazzi provenienti da

> ogni quartiere della città l’opportunità di avvicinarsi alla musica,

> accompagnati da docenti professionisti nell’apprendimento di uno strumento

> musicale o del canto, per poi fare ingresso nei licei musicali o al

> Conservatorio.

> «Da quando ho conosciuto il Teatro dei Ragazzi – afferma il vicesindaco, *Carolina

> Varchi – * ho immediatamente capito le potenzialità di questa realtà,

> assolutamente lodevole perché chi mette a disposizione il proprio tempo per

> gli altri merita il plauso di tutti, Ho, quindi, offerto loro nel mio

> piccolo il supporto istituzionale perché potessero esprimere sempre di più

> e meglio le proprie attitudini e potenzialità. Oggi, grazie alla

> collaborazione istituzionale con il Teatro Massimo, rappresentato dal

> Sovrintendente Marco Betta che ringrazio per la straordinaria sensibilità,

> arriviamo alla consegna di questa partitura, una favola meravigliosa di

> Gianni Rodari della quale mi sono innamorata per un modo diverso di

> raccontare la nostra città e la nostra tradizione marinara. Sono contenta

> di vedervi così bravi, così motivati, così preparati. Ogni volta che

> partecipo alle vostre iniziative siete sempre più numerosi, indice della

> capacità di incidere. Grazie ovviamente al maestro Passantino che ha

> scritto la partitura. Il Comune è con voi e per voi».

> «Sin dal suo insediamento il vicesindaco ha dimostrato grande

> sensibilità. Il modello della musica – aggiunge il Sovrintendente del

> Teatro Massimo, *Marco Betta* – è un modello sublime perché non c’è

> guerra, perché ci ascoltiamo, perché stiamo insieme nel mondo dei suoni.

> Sono felice che il Teatro Massimo con questo progetto avrà la possibilità

> di essere ancora più colorato e più bello, quindi dico grazie a voi per

> avermi dato questa opportunità. Quello che stiamo facendo è un grande segno

> perché fa rinascere l’antica tradizione musicale italiana che attraverso la

> lirica arriva ai più giovani».

> «Quando l’anno scorso Fondazione Vismara ha confermato il suo sostegno al

> progetto “L’arte adotta un bambino” – racconta *Pia Tramontana*,

> presidente dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” – ci siamo consultati per

> attingere da autori che hanno scritto la più interessante letteratura per

> ragazzi di questi anni. Improvvisamente mi è saltata agli occhi la sirena

> di Rodari di cui mi sono subito innamorata per il messaggio di gentilezza e

> di armonia che trasmette. Le conquiste che raggiunge la nostra sirena sono

> importanti perché ci fa capire quanta energia e forza c’è nella diversità.

> Una fiaba che ci conferma il carattere dei palermitani, generosi, amanti

> del mare, dei più piccoli. Non potevamo fare diversamente, dal momento che

> molti dei nostri bambini hanno imparato la vita attraverso la musica.

> Un’energia che ha generato dei piccoli miracoli perché non sono stati pochi

> i genitori che hanno compreso quanto fosse importante fare studiare ai

> ragazzi uno strumento o avvicinarli al canto. Un percorso che affascina e

> coinvolge sempre di più».

> «Scrivere un’opera per ragazzi è un’operazione più complessa – sottolinea

> il maestro *SALVATORE Passantino* – perché bisogna immedesimarsi in

> loro, coinvolgerli e farli innamorare. Quando, però, la storia è bellissima

> come questa, allora diventa più facile e anche gli adulti vengono rapiti