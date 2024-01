[Comune Palermo] Concerto di Capodanno – Dichiarazione consiglieri di opposizione

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 *«Con quale coraggio Fratelli D’Italia definisce “successone” il concerto

di fine anno? È possibile che siano gli unici in Italia a non avere visto

il gesto con cui la stessa Elodie, dopo l’ennesima interruzione audio del

suo concerto, manda a quel paese l’organizzazione? O forse gli è sfuggito

che, avendo accettato la condizione contrattuale imposta dall’artista di

vietare la diretta tv, a beneficiare della performance dell’artista sono

stati circa diecimila cittadini a fronte di oltre seicentomila

contribuenti?Una diretta quindi che è servita solo da passerella per le

interviste del Sindaco e della Giunta, certamente qualcosa di diverso da

quello che si aspettavano telespettatori e telespettatrici.Le informazioni

chieste con l’accesso agli atti di Inzerillo sono solo una parte delle

domande che si pone tutta la città e alle quali pretendiamo una risposta

formale in aula, dove ci aspettiamo che l’Assessore Cannella venga

immediatamente a riferire».*

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo,

Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo