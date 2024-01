(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Visita guidata al MUSA museo del sale di Cervia

venerdì 5 gennaio ore 16.00

visita guidata gratuita con i salinari

In programma a MUSA, museo del sale di Cervia venerdì 5 gennaio alle ore 16.00 la visita guidata gratuita al museo.

Ad accogliere i visitatori e a condurli attraverso la storia del sale e della città saranno i salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara. Il percorso guidato accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo, in compagnia degli esperti, alla ricerca delle origini della città di Cervia al suo sviluppo in città del sale, al suo trasferimento sul mare, alle vicissitudini dettate dalla ricchezza che il sale ha rappresentato per secoli nella città fino alla sua evoluzione in realtà turistica. Ci si soffermerà sulla trasformazione strutturale della salina avvenuta nel 1959 e sul cambio di produzione che da artigianale è passata a produzione di tipo meccanizzato con la macchina raccoglitrice ed il caratteristico trenino. Si parlerà anche dell’importanza del sale nel passato e oggi, della sua presenza in detti e superstizioni.

Non necessita prenotazione

La visita è gratuita e compresa nel biglietto di ingresso.

Fino al 24 marzo 2024 il museo del sale di Cervia ospita anche la mostra “La Chiesa Ritrovata. Le indagini a Prato della Rosa”. Si tratta della quinta mostra dedicata alle indagini archeologiche sul territorio del Comune di Cervia che nel 2023 hanno visto gli scavi nell’area del Prato della Rosa.

Parte della tradizione storiografica colloca proprio qui, nella piccola isola al centro della salina, il nucleo insediativo più antico, anteriore dell’abitato che si sviluppò a Cervia Vecchia. Qualche studioso lo identifica con Ficocle, sede di un episcopio almeno fin dall’inizio del VI secolo d.C. Se si escludono due saggi eseguiti negli anni ’60, il sito risultava ancora per la maggior parte ignoto. Le nuove indagini hanno riportato in luce i resti di un edificio religioso fino ad ora sconosciuto. La mostra ne racconta la scoperta.

L’esposizione è realizzata da MUSA in collaborazione con Università di Bologna e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

MUSA orari di apertura: fino al 7 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso 2€

Cervia, 3 gennaio 2024

[cid:49ddb923-7ecf-43f4-ac47-fc8bc3ec0ba9]

dott.ssa Annalisa Canali

direttore MUSA, museo del sale di Cervia

giornalista

Servizio Partecipazione e Comunicazione

http://www.musa.comunecervia.it

http://www.comunecervia.it

http://www.turismo.comunecervia.it

Rispetta l’ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail