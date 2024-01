The new day – il grande jazz sul palco del Teatro Nuovo – nuova promozione ticket

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 [image: image.png]

*“THE NEW DAY” **Di scena il nuovo progetto discografico di Alberto Iovene,

con Camillo Pace, Mimmo Campanale e Daniele di Bonaventura*

Il *nuovo anno*, per la ricca *stagione del Teatro Nuovo*, si apre

all’insegna *della grande musica live*.

Di scena, il *prossimo 10 gennaio*, “*The New Day*”, il nuovo *progetto del

pianista e compositore jazz pugliese Alberto Iovene*, frutto di un

prezioso *sodalizio

artistico con Daniele Di Bonaventura*, tra *i più grandi bandoneonisti jazz

a livello internazionale*.

Sul palco del Nuovo, “*The New Day*” presenterà al pubblico *otto nuovi

brani composti dal prolifico pianista*, spaziando tra *vari stili musicali*,

partendo dal *jazz*, passando per il *tango* ed il *latin jazz* e

approdando alle *ballads*, in formazione *quartetto con musicisti di

assoluto livello: Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Camillo Pace al

contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.*

“*The New Day per me ha un enorme valore, artistico ed umano *- spiega *Alberto

Iovene* – *Racchiude due significati, che alla fine vanno in un’unica

direzione. “Il nuovo giorno” è il prendere consapevolezza del valore della

propria esperienza musicale, della propria musica* *poter nuovamente far

ascoltare agli altri la propria voce e, riascoltandola, rendersi conto

della sua straordinaria unicità. Poi è un voltare pagina sul libro della

propria vita, accorgersi che sofferenze ed ostilità possono essere

scacciate via, e si può ricominciare a respirare aria nuova. Mettere un

punto e andare a capo, ricominciare a scrivere, conscio delle pagine

bianche che aspettano solo nuove storie*. *Sono musiche tutte ispirate da

un evento, da alcune immagini, da una storia, o semplicemente da persone

speciali. È un riportare in musica qualcosa che profondamente si desta

nell’animo di un musicista e che non potrebbe mai essere descritto con le

parole”*.

“*The New Day*” è una sorta di *celebrazione del tessuto melodico*,

quella *linea

di note che dà vita ad un discorso musicale* e dà un *senso alle armonie

che a loro volta la sostengono*, *colorandosi e rincorrendosi l’una con le

altre a formare un quadro perfetto di espressioni, intrecci ed emozioni*.

Non manca lo *spazio per l’improvvisazione*, che rende *tutti i brani unici

e irripetibili, in ogni momento in cui vengono presentati al pubblico*,

dando *vita a fraseggi ed assoli indimenticabili, in un turbinio di musica

coinvolgente e ricca di pathos*.

E’ possibile *acquistare i biglietti direttamente su ticketone.it

* al link:

*botteghino

del Teatro Nuovo*, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 e il martedì,

*E fino al 10 gennaio continua la speciale promozione natalizia:

acquistando due biglietti dello stesso spettacolo presso il botteghino il

terzo verrà offerto in regalo.*

*La promo è valida per tutti gli spettacoli della nostra stagione teatrale

23/24 e va ad associarsi a quella già attiva per gli under 18 che prevede

ingressi a soli 6 euro.*

*Ma non solo: in occasione dello spettacolo “The new day”, la direzione del

teatro Nuovo offrirà, a tutti gli appassionati della grande musica jazz e

soul, l’opportunità di acquistare un pacchetto ad hoc di 3 spettacoli ad un

prezzo promozionale. Per tutte le informazioni, è possibile rivolgersi al

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

http://www.teatronuovomartinafranca.it