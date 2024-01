(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 2 gennaio 2024

“Natale è… Mirano” con la Befana il 6 gennaio

Il [ https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/presentato-il-programma-natale-e-mirano-eventi-diffusi-cultura-e-solidarieta-dal-3-dicembre-all8-gennaio | programma “Natale è… Mirano” ] del Comune di Mirano si concluderà sabato 6 gennaio 2024 con “L’Epifania è…dolce giornata in allegria!”.

In piazza Martiri ci saranno attività dedicate ai più piccoli per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della dolcezza.

Programma:

– ore 15.00: la signora Befana e la sua aiutante Befanina aiuteranno a costruire una scopetta porta-caramelle…tra gag e scherzetti!

– ore 16.30: Cigarini Puppet Show – spettacolo di teatro comico per bambini e famiglie.

Da non perdere la grande calza portata dalla Befana!

Inoltre, tutti i giorni fino al 7 gennaio:

* Pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta con i seguenti orari: da lunedì a giovedì 15.00 – 22.00, da venerdì a domenica 1.00 – 00.00, festivi 10.00 – 00.00, 31 dicembre 10.00 – 02.00.

* Trenino “Polar Express” per i più piccoli nel giardino natalizio di piazza Errera.

In allegato la locandina.

