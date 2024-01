(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 LEGGE DI BILANCIO. MICHELOTTI (FDI), DA DEGNI COMPORTAMENTO ANTI-ITALIANO.SCHLEIN CHE DICE?

“Fazioso, fastidiosamente sgarbato ma soprattutto privo di qualunque senso civico tanto da sperare nell’esercizio provvisorio per la mancata approvazione della manovra di bilancio nei termini stabiliti. Nel tweet del consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni c’è tutto questo, in barba al dovere di terzietà che il ruolo ricoperto presuppone. Un ruolo delicato che non può essere svolto con un tale estremismo politico neppure tanto velato. Mi piacerebbe sapere cosa pensa la sinistra di una violazione talmente evidente del rispetto per le istituzioni da parte di chi dovrebbe astenersi da tali commenti, spero che Schlein prenda le distanze da un comportamento così sfacciatamente anti-italiano e soprattutto, mi auguro vengano presi i dovuti provvedimenti per punire chi si abbandona a esternazioni incompatibili col ruolo che ricopre”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati