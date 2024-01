Com. “Nati per leggere”: mercoledì 3 gennaio primo appuntamento del 2024 nella biblioteca dell’Ic “Alessio Narbone”

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 “Nati per leggere”: mercoledì 3 gennaio primo appuntamento del 2024

nella biblioteca dell’Ic “Alessio Narbone”

Primo appuntamento del 2024 con “Nati per leggere”, il programma nazionale che mira a

promuovere la lettura in famiglia per i bambini nella fascia 0-6 anni e che, come spiega l’assessora

alle Biblioteche Miriam Liardo, intende così “favorire lo sviluppo del linguaggio e delle

competenze emotivo-relazionali”.

Mercoledì 3 gennaio, dalle 10,30 alle 12,30, nella biblioteca dell’Istituto comprensivo

“Alessio Narbone”, si terrà “Libri e favole per la gioia di ascoltare”, con l’,

dedicato a letture a bassa voce e fiabe per i più piccoli.

Caltagirone, 2 gennaio 2024